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快訊／北市松山區第2校緊急停課　轉學生曾接觸確診者

▲▼台北市松山區某國中傳確診 今天停課(馬賽克過照片)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市松山區某國中傳確診，10日緊急停課，如今又傳出另一所國中的某班級也將停課。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市松山A國中因有學生確診，10日全校停課，如今疫情向外擴散，同區的另一所B國中，某班級學生因為與確診學生有接觸，北市緊急通知該校，將該有接觸史之學的班級停課。據了解，B國中的學生是從A校轉學至B校，過去在A校時與該確診同學同班。

由於相鄰的新北市近來深受Delta病毒侵擾，面對轄內一連3區、5所學校傳出有確診足跡與確診者，北市不敢大意，緊急進行相關處置；有學生確診的松山區某國中，緊急停課，預計下午將分批次進行全校篩檢。而與確診者足跡重疊之學校，則針對班級進行停課。

教育局9日深夜表示，松山區1所國中因有學生確診，該班級29人自10日起停課14天；該校其餘班級共624人，10日則預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

而該案家人就讀中山區某國小，經PCR採檢後為陰性，但為確保安全，仍將該班級共27人在10日預防性停課 1天，後續視疫調結果再為調整。

另外，文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日起至9月14日進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日起至9月14日進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

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