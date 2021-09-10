中榮出大絕：高效率流動式接種　破紀錄「2天2萬人施打」

記者李忠憲／台中報導

完成不可能任務！台中榮民總醫院因應新冠肺炎Delta變種病毒來勢洶洶，採用「高效率流動式接種流程」，滾動式調配人員提高施打量能，2天下來約可施打2萬人。副院長葛光中表示，人員採滾動式調配，最高可同時有23線施打疫苗，希望提高疫苗施打率，降低重症人數，保護生命。

▲台中榮總採滾動式調配人員，提升施打疫苗速度。（圖／記者李忠憲攝）

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台中榮民總醫院配合國家暨台中市衛生局疫苗接種策略，8月24日曾單日完成近7千名台中市民疫苗接種，人數及效率之高，居全國醫學中心之冠。中市府有鑑於民眾對台中榮總所規劃接種流程高滿意度，因此再次委託台中榮總於9月9日、10日2天內完成2萬人疫苗接種任務。

▲▼民眾施打完疫苗，遵從人員指示到觀察區休息。（圖／記者李忠憲攝）

台中榮總有鑑於這次施打對象為23-28歲之年輕族群，是透過唐鳳平台預約登記，特別規劃「高效率流動式接種流程」，讓接種民眾能快速獲得疫苗接種評估與施打，大幅縮短等待時間，平均約10分鐘內可完成疫苗接種。民眾在接種完後，民眾還能進入彷彿電影院般的大型講堂休息，觀賞院方準備的影片，了解接種後應注意事項，得到最優質的疫苗接種服務。

▲民眾在觀察區休息，還能觀賞醫院準備的衛教影片。（圖／記者李忠憲攝）

副院長葛光中表示，其實對於Delta的入侵，只有增加注射率是最好的方法。只要注射過的人，輕症居多，重症的很少，對生命保護很有幫助。我們依國家政策，盡量提高施打人數及速度，提供充分疫苗，每天可打八千到一萬人，這兩天施打約2萬人。現場採滾動式，隨時可增加醫師問診注射人員，可以同時開13線最高到22線，只要人流增加，我們人手就增加。

家庭醫學部主任許碧珊醫師說，跟上次不同的是，上次使用榮總平台，這次使用唐鳳平台。不一樣平台，資訊整合，濃縮跟減少人力配比，民眾施打時間可以更縮短一點，人力可以再減少。上次每小時約130位工作人員，這次在100位上下；上次最多1小時可打600人，這次最高可達750人。

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