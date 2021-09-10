她鑽系統漏洞接種4次疫苗！混打莫德納+輝瑞　狂言：反正約都約了

▲該名婦人一共接種了4次疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣尼崎市一名50多歲的女性竟然趁著系統漏洞，在短時間內接種了4劑疫苗，甚至還是混打莫德納與輝瑞，而市政府直到調查接種紀錄系統後才發現錯誤。該名婦人聲稱，雖然已經拿到優先接種券，但後來收到一般接種券時，覺得反正都預約了，因此還是去接種。

根據《讀賣新聞》報導，兵庫縣6月推行大規模疫苗接種時，該名50多歲的女性就已經收到優先接種券，不過隨後也取得了一般接種券。然而根據規定，取得優先接種券的人在拿到一般接種券時應該自行將後者作廢，不過該名女性卻在7、8月分別拿著優先接種券與一般接種券預約疫苗施打。

該名女性最後一共接種了2劑莫德納疫苗與2劑輝瑞疫苗，分別是在大規模接種中心與醫療診所，而尼崎市政府直到調查疫苗接種系統後，才發現錯誤，並找到這名婦人。

對此，婦人表示，「反正都已經預約了，就去打了。」據悉，目前當事人並未出現任何不良反應。然而相關事件卻引發外界不滿，網友表示，現在還有很多年輕人想打疫苗都等不到，儘管系統本身也有漏洞，但是卻有這麼自私又惡劣的人占用公用資源，實在是太過份了。

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