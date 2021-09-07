泰想吃！超商最新「3款泰式鮮食」　熱壓吐司咬下爆起司＋打拋雞

▲7-11聯名頌丹樂推出3款最新鮮食，另外還有綠咖哩飯和泰式打拋飯糰等。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱，害你沒有胃口嗎？就有超商和米其林一星餐廳聯名推出3款東南亞風味鮮食，除了基本款打拋豬肉飯、麵之外，這次還把打拋醬加進熱壓吐司，一口咬下不僅能吃到辛香開胃的打拋雞肉，還有會牽絲的超濃起司，每口都邪惡到不行，9/8起衝超商開吃了。

7-11將從明（8）日起祭出全新東南亞風味美食，這次7-11和米其林一星「頌丹樂」聯名打造3款鮮食，首先為「香辣打拋豬肉飯」以及「香辣打拋雞拌麵」，由頌丹樂監製泰國道地打拋醬，選用泰國蠔油、魚露、朝天椒等多種辛香料以黃金比例拌炒收汁，不管是配飯和麵都開胃。

▲熱壓吐司咬下後會爆出香辣開胃的打拋雞還有牽絲起司。



如果想吃個下午茶，那就一定要吃「香辣打拋雞熱壓吐司」，泰式打拋醬與雞肉拌炒後加入摩佐起司，熱壓後風味濃郁還會牽絲。另外，7-11還有每年都狂賣200萬份的「泰式綠咖哩飯」，以及葷、素食者都能享用的「熱浪島南洋風味咖哩飯」和「熱浪島泰式打拋飯糰」，不用出國就能爽吃這些異國美食。

全家則是和「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第2波聯名鮮食，其中首次加入被稱為神秘綠醬的「加央醬」製成2款甜點，首推「南洋風味加央牛油烤吐司」，金黃烤吐司抹上獨家加央醬，再加一片奶油，加熱後奶油微微溶化，鹹甜口感十分美味；另款蒸箱新品「南洋風味加央甜椰包」，則將濃郁香濃加央內餡，加入特製香蘭葉製成。

▲全家便利商店與「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第2波聯名鮮食。（圖／全家提供，下同）

▲「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料。

鹹食「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料，以馬來西亞道地蝦味醬熬製成濃郁蝦味湯頭，搭配豬五花片、蝦仁、豆芽菜、油豆腐的，蝦味十足，另外還有9/15上市的「檳城風味炒泡麵」。