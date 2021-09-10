強颱璨樹逼近！竹市周日恐有「大雨」　低窪地區嚴防淹水



▲新竹市府上午8點開設2級災害應變中心，謹慎應對可能的雨勢與風勢，提早做好防颱整備。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

依據中央氣象局資料，強颱璨樹向台逼近，今（10）清晨已發布海警，預計最快下午發布陸警。新竹市府上午8點開設2級災害應變中心，謹慎應對可能的雨勢與風勢，提早做好防颱整備，如加強巡視易積淹水地區、地下道，確認水門、抽水機具、發電機運作正常，並進行水溝清淤，沙包整備等；另預計本周日風雨較大，但當日無戶外疫苗站開放，施打工作暫不受颱風影響。

▲根據中央氣象局資料，目前強颱璨樹位在竹市南南東方約930公里，但七級暴風半徑180公里，恐為新竹市帶來大雨。



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根據中央氣象局資料，目前強颱璨樹位在竹市南南東方約930公里，目前路徑向東調整，但七級暴風半徑180公里，新竹市仍有可能到影響，預計今天下午由晴轉多雲，明起影響逐漸明顯，週日雨量可接近或達大雨等級，最大陣風達9-10級。

消防局表示，目前消防局10個分隊皆已完成防汛機具整備工作，包含大型抽水機檢視、試運轉及小型抽水機試運轉等，並已將相關防汛設備整備上車，相關人員將持續掌握颱風最新動態，並24小時待命、第一時間受理轄內災情通報時即刻派員應變。此外，受到颱風影響，疫苗站開站至周六，颱風影響較劇烈的周日，則無大型疫苗站開放，針對戶外疫苗站已完成木棧道、沙包整備，確保疫苗施打工作不受颱風影響。

▲目前新竹市消防局10個分隊皆已完成防汛機具整備工作，包含大型抽水機檢視、試運轉及小型抽水機試運轉等，並已將相關防汛設備整備上車，相關人員將持續掌握颱風最新動態，24小時待命。

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