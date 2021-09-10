網吹噓「染新冠肺炎＝最強疫苗」？專家嘆：要先過得了這2關

▲專家勸告，若想以自然感染的方式抵擋新冠病毒，恐怕要先撐得過2個關卡。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

近期因國內機組員頻出現「突破性感染」情況，讓不少人相當憂心打疫苗對抵抗病毒無效，更有人鼓吹以「自然感染」的方式，讓體內產生抗體。不過，專家指出，其實不管哪種疫苗，突破性感染是一定會發生，且想要用「不打疫苗，任其感染」的方法，恐怕要先撐得過2個大關卡。

世界各地不斷傳出突破性感染情況，尤其以Delta為大宗，讓許多國家已計畫追加第三劑，增強保護力。而中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉解釋，「不管哪個疫苗，突破性感染一定會發生，而且發生的機率還蠻大的。」她在臉書提到，疫苗對重症、住院或是死亡的保護性一直忠實維持著，即便是Delta病毒亦同。

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何美鄉指出，疫苗保護性其實是很好的，基本上只要我們能清楚區分感染與重症的差異。她說明，過去有研究提到，自然感染過往的株種，如：新冠原始株或Alpha等，次感染Delta的機率，比起從未感染，但有施打兩劑疫苗者還低，而英國與以色列也都觀察到同樣的結果，換言之，自然感染所刺激的免疫力，比疫苗更全備、記憶更長久。

沒想到，竟有網路引用此類資料，「鼓吹大家不要施打疫苗」，要任其感染。何美鄉強調，先不要那麼容易被說服，這論點有幾個謬誤之處。她提到，想要以自然感染痊癒產生抗體的方式，得先過2個關卡，以台灣而言，首先，「你要過得了那＞4％致死率的關卡」。

接著，何美鄉說，若你是50歲以上，至少有5分之1的機率會有相當嚴重的肺炎。她分享，先前曾有一位30歲的年輕人親口告知她，「即便不需要插管治療，這過程對身心是一個非常顛波煎熬。」也因上述兩個情況，她建議，假如你是50歲以上或有慢性病，「奉勸你，一定要去爭取你施打兩劑疫苗的權利」，且最好是在今年冬天以前。