打AZ突失去意識！24歲女曝「罕見副作用」嚇壞：眼前慢慢變黑

▲23至28歲的年輕人已開始施打AZ。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

23至28歲的民眾昨（9日）開打施打AZ疫苗，不少年輕族群分享接種後的身體變化。對此，就有一位24歲女網友表示，原本以為打完後身體狀況一切正常，不料在吃飯過程中「眼前慢慢變黑」，站起來走幾步後更直接失去意識，醒來已經是躺在床上整個被嚇壞，驚嘆「幸好有家人們在一起，不知道會多麼嚴重。」

一名24歲女網友昨日在網路論壇PO文表示，早上9點30分打了第一劑AZ，除了手臂疼痛外沒有特別症狀，估算可能19:30左右副作用會開始，但在這之前身體狀況一切正常，就連手臂都還是很有力能拿起炒菜鍋，不料在吃飯過程中，「突然開始覺得頭暈，接著眼前慢慢變黑，感覺很像貧血，結果站起來走了幾步後就失去意識，再睜開眼睛是躺在床上。」

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▲24歲女打AZ疫苗後突失去意識。（圖／翻攝Dcard）

女網友表示，幸好和家人們在一起，不然真的不知道會多麼嚴重，差點就要叫救護車，「還好醒來之後身體就感覺沒異樣了，頭也不暈，感覺一切正常，但神奇的是，大概19:00左右開始覺得熱熱的，一量體溫果然是發燒了，真的差不多打完10小開始燒。」

女網友特別提醒，打完疫苗身邊真的最好要有人，可以即時的照顧你，「副作用百百種，真的不知道自己會遇到哪一種以及什麼時候會遇到，有人在身邊，才能盡量避免更嚴重的狀況發生。」

貼文曝光後，引起許多網友紛紛回應，「好險我買了車票要回家裡打，不然打完自己待在租屋處感覺好可怕」、「我朋友當下打完AZ疫苗不到15分鐘暈倒，馬上送急診」、「我早上剛打完就暈針了，好險我在醫院打的，馬上抓一個護理師求救」、「大家感覺都好嚴重，我是無感除了手臂痠痛而已」、「暈倒撞到頭就不好了！」、「我11:00打，凌晨4:00也是在浴室暈倒，還好只有摔到屁股肉，大家真的要小心！」

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