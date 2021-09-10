獨／危機暫解還是有新傳播鏈？北市：確診個案與新北群聚無關連性

▲台北市松山區某國中傳確診，今天停課1天進行消毒。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市教育局9日晚間透過新聞稿指出，有2間國中、1間國小、1間幼兒園，分別因為有學生確診或是與確診者足跡重疊，緊急宣布10日停課。對此，北市副市長蔡炳坤表示，目前疫調還在進行中，但以目前掌握的資訊，北市的確診案例與新北市的確診個案「沒有關連性」，衛生團隊將持續進行疫調。

教育局9日深夜表示，文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日起至9月14日進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日起至9月14日進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

另外，松山區1所國中因有學生確診，該班級29人自10日起停課14天；該校其餘班級共624人，10日則預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。該案家人就讀中山區某國小，經PCR採檢後為陰性，但為確保安全，仍將該班級共27人在10日預防性停課 1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局指出，各該學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。亦會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展作及時的處置。