北台灣Delta連環爆！醫緊急喊話「先警戒升級」：1情況會炸開

▲台北市松山區某國中傳確診，緊急停課。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

長榮機師確診案和幼兒園群聚接連爆出，確定基因定序為Delta變異株，昨（9日）深夜又傳出北市松山區某國中有學生染疫，就讀班級停課14天，全校預防性停課1天。對此，胸腔重症醫師蘇一峰緊急呼籲，北台灣目前社區Delta確診個案多，若是壓力累積到極限就會炸開，「建議先警戒升級！」

台北市松山區某國中昨日晚間接獲通知，有學生確診，讓家長們措手不及。校方緊急證實，今（10日）全校停課一天，有確診學生的班級則「停課14天」。北市衛生局回應，目前已掌握個案，正在疫調中。

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▲有家長9日深夜在臉書哀號，「國中班導10:36傳訊息來」。（圖／翻攝自臉書）

對於長榮機師確診、新北幼兒園群聚以及松山區某國中學生染疫連環爆，胸腔重症醫師蘇一峰今日在FB發文急呼籲，北台灣目前社區Delta確診個案多，感染壓力升高，有未知個案在社區累積壓力，壓力累積到極限就會炸開，「建議先警戒升級，之後看狀況調整會比較安全。」

本站日前報導「埃及爸隔離完陰轉陽！蘇一峰提議解隔改標準：Delta已進社區」，蘇一峰醫師就曾指出，新北幼兒園的Delta，與機師的Delta病毒有些差別，這是「大大的壞消息」，意味著Delta病毒已經進入社區，且病毒能夠多次進入社區，建議民眾趕快施打疫苗。

蘇一峰也擔憂，以目前的解隔離標準，面對Delta病毒是否足夠，令人感到疑惑，標準應該能夠更加嚴格，隔離天數也要拉長，面對Delta病毒，盡量是「病毒量愈少愈安全」，因此解隔離的標準應該可以修改。

▼針對北台灣多起確診連還爆，醫師急呼籲「建議先警戒升級！」。（圖／翻攝蘇一峰FB）