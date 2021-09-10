老師與染疫裝修工足跡重疊！文山區某國中3班停課　10人請防疫假

▲台北市松山區某國中傳確診，今天全校停課消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市一名裝修工確診，文山區一所國中的教職員因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生緊急停課5天。校方今日上午出面說明，該名老師居家隔離14天，老師接觸的3個班級90名學生停課到下週二，而今日也有10位學生請防疫假。

教育局昨日深夜緊急發布新聞稿指出，文山區一所國中及一家私立幼兒園之教職員因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日（星期五）起至9月14日（星期二）進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日（星期五）起至9月14日（星期二）進行預防性停課，其中一班19名幼生採預防性居家隔離。

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▲台北市松山區某國中傳確診，今天全校停課消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，松山區一所國中因確診案例，該班級29人自今（10）日起停課14天，該校其餘班級（共624人）今日預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整．市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢．另該案例家人所就讀之國小，該班級27人今日亦將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

文山區某國中校方今日上午出面說明，一名老師因與確診者足跡重疊，居家隔離14天，老師接觸的3個班級90名學生停課到下週二，而除了停課班級之外，今日也有10位學生請防疫假。