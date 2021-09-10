再升三級「台灣會有多慘」　他哭積蓄空了！鄉民曝3行業：死一大片

▲若又升三級，夜市攤商首當其衝。（圖／記者郭世賢翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

Delta入侵新北，又接連爆出集合住宅確診，9日晚上也傳出松山區某國中有學生確診，讓疫情陷入緊繃！一名網友則怕爆求問「這次再三級台灣會有多慘？」他接著表示，上一波疫情許多人零收入，身上積蓄早已殆盡，如果此波真的又放無薪假「有多少服務業跟百貨業會先喊倒？」

時間回到8日，幼兒園群聚確定是Delta變異株，而醫師潘建志建議，參考紐西蘭的防疫策略，只要有一例確診是Delta病毒，隔天就進入四級封城。當時，指揮官陳時中回應，紐西蘭當然有他們的作法，而我們有我們的作法，「現在控制得相當得好」，但若有更新一波疫情，「或這一波無法控制考慮會升級」，不過目前仍希望經過大家努力，一起把它控制住。

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由於民眾仍對升級警戒感到心慌，陳時中9日回應，以目前的疫情情況來看，還沒到升三級的條件，這是很清楚的，目前桃園疫情已經相對在控制範圍，新北市還在發展中，情況相對還需要觀察，但現在持續在匡列中，如果都能控制在匡列者內，疫情就可以控制，不過當然未來如果需要升級，一樣該怎麼做就怎麼做。





▲新北疫情緊繃，但北市餐廳、美食街依舊可內用。（圖／記者湯興漢攝）



對此，一名網友在PTT以「這次再三級台灣會有多慘」為標題求問，他直言，三級這麼久沒工作沒收入，相信大家的積蓄前三個月都是花光光了吧，若真的升三級而放無薪假，「有多少服務業跟百貨業會先喊倒？有人知道再次三級台灣會有多慘呢？」

文章曝光後，底下網友狂抖回應，「實體商場、餐飲、旅遊業會死一大片」、「最可憐就醫護吧，希望他們津貼可以領」、「服務業好慘，幫默哀唄」、「說（店家）收一收也好的，失業率攀升治安敗壞怎麼辦，國外去年就發生過了」。

另一派網友卻不以為意，「好店一樣排隊」、「十倍券Read」、「三級根本沒有影響，生活品質還變好！路上車少人少什麼都不擠，滿希望保持三級下去，而且三級還可以清理掉一堆品質差的店家」、「除了不能外食，三級根本沒差」。

▼網友兩派看法。（圖／翻攝PTT）

