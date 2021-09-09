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3大主流疫苗攻略！23歲↑今打AZ「4招舒緩副作用」　遇1狀況快就醫

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第七輪增開1998年12月31日（含）前出生的民眾預約AZ疫苗，今（9）日至12日開打，而23日起，學生族群也將開打BNT疫苗。台大家醫科醫師林嘉俊就整理了疫苗接種攻略，讓民眾一次看懂副作用、哪些情況下不適合接種，以及副作用出現時應該怎麼做。

相關報導：2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

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AZ疫苗

哪些情況不能打AZ？

1.正在發燒
2.血栓或肝素引發的血小板低下（台灣極度稀少）
3.對AZ疫苗過敏

常見副作用？

1.注射部位疼痛
2.疲倦
3.肌肉痛
4.頭痛
5.發燒

林嘉俊說明，年輕人的副作用通常比老年人嚴重，而第二劑的副作用則會比第一劑輕微，施打前可以先準備普拿疼。

哪些情況要就醫？

1.持續性頭痛、視力改變或癲癇
2.持續腹痛超過24小時
3.下肢腫脹或疼痛
4.嚴重胸痛或呼吸困難

林嘉俊建議，出現上述任一情況最好就醫，接種AZ後4至28天要特別注意血栓。

副作用如何處理？

1.注射部位可以適度冰敷，不要揉
2.發燒、頭痛可在接種後每6至8小時吃普拿疼
3.不建議接種前提早吃普拿疼預防
4.接種完建議多喝水

林嘉俊提醒，發燒如果超過48小時最好就醫，而在使用普拿疼或消炎止痛藥前，也要確定自己是否會過敏。

莫德納疫苗

哪些情況不能打莫德納？

1.正在發燒
2.對疫苗成分過敏（核磁共振顯影劑、PEG聚乙二醇等）
3.曾對莫德納過敏

常見副作用？

1.注射部位疼痛
2.疲倦
3.肌肉痛
4.頭痛
5.發燒（通常48小時緩解）
>>局部反應通常比AZ嚴重

林嘉俊指出，年輕人的副作用通常比老年人嚴重，而第二劑的副作用會比第一劑嚴重。

副作用如何處理？

1.注射部位可以適度冰敷，不要揉
2.發燒、頭痛可在接種後每6至8小時吃普拿疼
3.不建議接種前提早吃普拿疼預防

林嘉俊建議，發燒如果超過48小時最好就醫。

手臂腫起來能打第二劑莫德納？

林嘉俊指出，第一劑接種平均7天後會出現「新冠手臂」，第二劑接種平均2天後會出現，一般持續5天，不過即便發生過新冠手臂，仍然可以打第二劑莫德納。

林嘉俊強調，新冠手臂是莫德納的特殊副作用，不過因為會自然消退，所以不必太緊張，不過若有需要，也可以請醫師開立症狀治療藥物。

打過玻尿酸可以打莫德納嗎？

林嘉俊說，少部分人注射玻尿酸的部位會在接種莫德納後腫起，但在治療下都可恢復情況，因此如果要打玻尿酸，最好和疫苗間隔4至8週。

我會得心肌炎嗎？心肌炎有什麼症狀？

1.胸悶
2.喘
3.心悸

林嘉俊說，發生上述情況最好就醫，不過，心肌炎其實沒有那麼常見，以色列注射400萬劑後出現6起心肌炎，較常發生在16歲左右男性，且多出現於第二劑以後。

過敏可以接種嗎？

1.只要不是對莫德納及其成分過敏均可接種
2.如果曾過敏性休克，最好先與醫師討論
3.若仍不放心，建議與長期追蹤的醫師討論

BNT疫苗

哪些情況不能打BNT？

1.正在發燒
2.對疫苗成分過敏（PEG聚乙二醇等）
3.曾對BNT過敏

林嘉俊說，對顯影劑過敏者、孕婦，均可接種BNT。

常見副作用？

1.注射部位疼痛
2.疲倦
3.肌肉痛
4.頭痛
5.發燒（通常48小時緩解）

林嘉俊醫師分析，通常接種第一劑發燒的機率為9%，第二劑則為30%。

年輕人小心暈針！

>頭暈：20.1%
>昏厥（暈針）：13.3%
>頭痛：11.1%
>失去意識：7.5%
>冒冷汗：7.4%

林嘉俊說，以上症狀都能自行緩解，約千分之一的12歲至17歲青少年發生上述不良反應。

如何避免暈針？

1.地點要通風
2.避免密集排隊
3.不要看別人打

我會得心肌炎嗎？

林嘉俊醫師說，心肌炎其實沒有那麼常見，美國890萬位12歲至17歲青少年注射BNT後，出現397例心肌炎，不過疫苗造成的心肌炎預後好、死亡率極低，以美國來說，目前沒有人是因為心肌炎死亡。

林嘉俊也提及，青少年、兒童感染新冠肺炎可能會產生「兒童多器官發炎症候群」，死亡率約2%，而且會造成休克、心律不整、冠狀動派瘤，所以疫苗還是必須的。

12歲至17歲心肌炎的機率？

>女性
1.第一劑：每100萬人中有1.1人
2.第二劑：每100萬人中有9.1人

>男性
1.第一劑：每100萬人中有9.8人
2.第二劑：每100萬人中有66.7人
平均發生於16歲左右，

心肌炎有什麼症狀？

1.胸悶
2.喘
3.心悸

林嘉俊說，心肌炎通常發生在第二劑之後1週內，較常發生於16歲左右的男性，因此接種後1週內，最好避免激烈運動。

副作用如何處理？

1.注射部位可以適度冰敷，不要揉
2.發燒、頭痛可在接種後每6至8小時吃普拿疼
3.不建議接種前提早吃普拿疼預防
4.接種後建議避免激烈運動

林嘉俊建議，發燒如果超過48小時，或出現胸悶、喘、心悸等症狀最好就醫。

本文經林嘉俊醫師授權引用

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