3大主流疫苗攻略！23歲↑今打AZ「4招舒緩副作用」　遇1狀況快就醫

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第七輪增開1998年12月31日（含）前出生的民眾預約AZ疫苗，今（9）日至12日開打，而23日起，學生族群也將開打BNT疫苗。台大家醫科醫師林嘉俊就整理了疫苗接種攻略，讓民眾一次看懂副作用、哪些情況下不適合接種，以及副作用出現時應該怎麼做。

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AZ疫苗

哪些情況不能打AZ？

1.正在發燒

2.血栓或肝素引發的血小板低下（台灣極度稀少）

3.對AZ疫苗過敏

常見副作用？

1.注射部位疼痛

2.疲倦

3.肌肉痛

4.頭痛

5.發燒

林嘉俊說明，年輕人的副作用通常比老年人嚴重，而第二劑的副作用則會比第一劑輕微，施打前可以先準備普拿疼。

哪些情況要就醫？

1.持續性頭痛、視力改變或癲癇

2.持續腹痛超過24小時

3.下肢腫脹或疼痛

4.嚴重胸痛或呼吸困難

林嘉俊建議，出現上述任一情況最好就醫，接種AZ後4至28天要特別注意血栓。

副作用如何處理？

1.注射部位可以適度冰敷，不要揉

2.發燒、頭痛可在接種後每6至8小時吃普拿疼

3.不建議接種前提早吃普拿疼預防

4.接種完建議多喝水

林嘉俊提醒，發燒如果超過48小時最好就醫，而在使用普拿疼或消炎止痛藥前，也要確定自己是否會過敏。

莫德納疫苗

哪些情況不能打莫德納？

1.正在發燒

2.對疫苗成分過敏（核磁共振顯影劑、PEG聚乙二醇等）

3.曾對莫德納過敏

常見副作用？

1.注射部位疼痛

2.疲倦

3.肌肉痛

4.頭痛

5.發燒（通常48小時緩解）

>>局部反應通常比AZ嚴重

林嘉俊指出，年輕人的副作用通常比老年人嚴重，而第二劑的副作用會比第一劑嚴重。

副作用如何處理？

1.注射部位可以適度冰敷，不要揉

2.發燒、頭痛可在接種後每6至8小時吃普拿疼

3.不建議接種前提早吃普拿疼預防

林嘉俊建議，發燒如果超過48小時最好就醫。

手臂腫起來能打第二劑莫德納？

林嘉俊指出，第一劑接種平均7天後會出現「新冠手臂」，第二劑接種平均2天後會出現，一般持續5天，不過即便發生過新冠手臂，仍然可以打第二劑莫德納。

林嘉俊強調，新冠手臂是莫德納的特殊副作用，不過因為會自然消退，所以不必太緊張，不過若有需要，也可以請醫師開立症狀治療藥物。

打過玻尿酸可以打莫德納嗎？

林嘉俊說，少部分人注射玻尿酸的部位會在接種莫德納後腫起，但在治療下都可恢復情況，因此如果要打玻尿酸，最好和疫苗間隔4至8週。

我會得心肌炎嗎？心肌炎有什麼症狀？

1.胸悶

2.喘

3.心悸

林嘉俊說，發生上述情況最好就醫，不過，心肌炎其實沒有那麼常見，以色列注射400萬劑後出現6起心肌炎，較常發生在16歲左右男性，且多出現於第二劑以後。

過敏可以接種嗎？

1.只要不是對莫德納及其成分過敏均可接種

2.如果曾過敏性休克，最好先與醫師討論

3.若仍不放心，建議與長期追蹤的醫師討論

BNT疫苗

哪些情況不能打BNT？

1.正在發燒

2.對疫苗成分過敏（PEG聚乙二醇等）

3.曾對BNT過敏

林嘉俊說，對顯影劑過敏者、孕婦，均可接種BNT。

常見副作用？

1.注射部位疼痛

2.疲倦

3.肌肉痛

4.頭痛

5.發燒（通常48小時緩解）

林嘉俊醫師分析，通常接種第一劑發燒的機率為9%，第二劑則為30%。

年輕人小心暈針！

>頭暈：20.1%

>昏厥（暈針）：13.3%

>頭痛：11.1%

>失去意識：7.5%

>冒冷汗：7.4%

林嘉俊說，以上症狀都能自行緩解，約千分之一的12歲至17歲青少年發生上述不良反應。

如何避免暈針？

1.地點要通風

2.避免密集排隊

3.不要看別人打

我會得心肌炎嗎？

林嘉俊醫師說，心肌炎其實沒有那麼常見，美國890萬位12歲至17歲青少年注射BNT後，出現397例心肌炎，不過疫苗造成的心肌炎預後好、死亡率極低，以美國來說，目前沒有人是因為心肌炎死亡。

林嘉俊也提及，青少年、兒童感染新冠肺炎可能會產生「兒童多器官發炎症候群」，死亡率約2%，而且會造成休克、心律不整、冠狀動派瘤，所以疫苗還是必須的。

12歲至17歲心肌炎的機率？

>女性

1.第一劑：每100萬人中有1.1人

2.第二劑：每100萬人中有9.1人

>男性

1.第一劑：每100萬人中有9.8人

2.第二劑：每100萬人中有66.7人

平均發生於16歲左右，

心肌炎有什麼症狀？

1.胸悶

2.喘

3.心悸

林嘉俊說，心肌炎通常發生在第二劑之後1週內，較常發生於16歲左右的男性，因此接種後1週內，最好避免激烈運動。

副作用如何處理？

1.注射部位可以適度冰敷，不要揉

2.發燒、頭痛可在接種後每6至8小時吃普拿疼

3.不建議接種前提早吃普拿疼預防

4.接種後建議避免激烈運動

林嘉俊建議，發燒如果超過48小時，或出現胸悶、喘、心悸等症狀最好就醫。

本文經林嘉俊醫師授權引用

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