台北市民有機會排BNT殘劑　市府授權醫院、學校自行處理

記者陳家祥／台北報導

隨著BNT疫苗到貨，低年齡層的高中以下學生將可以施打疫苗，台北市從9月22日起將媒合醫院、診所等，進入校園施打疫苗。對於外界關注BNT殘劑是否會開放醫院、學校自行處理，北市副市長蔡炳坤表示，在「就近接種、不要浪費」原則下，授權醫院、診所自行處理疫苗，「只要在6小時內打完」。換言之，北市此項決定也意味者一般市民有些許機會能接種到BNT疫苗。

蔡炳坤表示，BNT疫苗一瓶6劑，以醫院的施打經驗來說，因為是進到學校群體打，光一個學校打下來最後有殘劑也很少，一定是到最後一瓶才有殘劑的問題，因此量也不多，台北市接種到現在，都讓醫療院所自行處理，「所以只要打在需要的人身上都可以」。

蔡炳坤說，BNT疫苗的施打是採醫院進到校園接種模式，就近媒合，目前已媒合31家醫院、診所等，且都是有接種流感疫苗經驗的，協助進行新冠肺炎疫苗的接種。

「若施打完後仍有殘劑的話，就讓醫院跟學校就近處理，不要浪費。」蔡炳坤表示，學校這邊的人有教職員等適合接種的就接種，若醫院有適合的對象，也可以就近施打，「掌握在6小時內處理就好」。

蔡炳坤強調，北市的做法有跟中央討論過，「中央沒有特別其他意見，若中央有意見的話會按照中央的作法」，還是依照以往的處理模式，畢竟打疫苗不是只打一次，要一路打下去，因此還是採用一致的標準。