聯醫急進駐松山區某國中「PCR 624人」　北市今4校停課　

▲台北市松山區某國中今全校預防性停課1天。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

台北市松山區某國中昨傳出1學生確診，確診者班級共29人今（10日）起停課14天，其餘班級（共624人）則預防性停課一天，且台北市府已指派聯合醫院針對該校師生進行PCR篩檢。

台北市9日接連傳出有2間國中、1間國小、1間幼兒園，分別因為有學生確診或是與確診者足跡重疊，緊急宣布10日停課。

教育局9日深夜表示，文山區1所國中及1家私立幼兒園的教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日起至9月14日進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日起至9月14日進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

至於松山區1所國中有學生確診，教育局則說，該班級29人10日起停課14天，該校其餘班級共624人預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。北市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。此外，教育局也表示，該案家人就讀的國小（在中山區），該班級27人10日亦將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局指出，各該學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。亦會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展作及時的處置。