Delta襲天龍國？才開學一週　北市10日突爆2國中、1國小、1幼兒園停課

記者陳家祥／台北報導

新北市近來受到Delta變種病毒侵襲，市長侯友宜緊急宣布暫停內用、封閉相關場館，但緊鄰的台北市部分則維持現狀，市長柯文哲更是老神在在。沒想到，9日晚間卻接連有2間國中、1間國小、1間幼兒園，分別因為有學生確診或是與確診者足跡重疊，緊急宣布10日停課。

▲才開學1週時間，北市就爆出2間國中、1間國小、1間幼兒園停課。（示意圖／記者湯興漢攝）



教育局9日深夜表示，文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日起至9月14日進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日起至9月14日進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

另外，松山區1所國中因有學生確診，該班級29人自10日起停課14天；該校其餘班級共624人，10日則預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

北市府表示，已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。另外，該案例家人就讀中山區某國小，該班級27人10日亦將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局指出，各該學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。亦會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展作及時的處置。