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直擊／松山區某國中大消毒！學生確診今全校停課624人PCR

▲▼台北市松山區某國中緊急通知全校今（10日）停課。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市松山區某國中緊急通知全校今（10日）停課。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

Delta變種病毒來勢洶洶，昨深夜就傳出北市松山區某國中緊急通知全校今（10日）停課，《ETtoday新聞雲》記者一早到校觀察校園狀況，有學生因沒收到通知，還是包著書包準備進校園，到了門口才得知今天停課，因此撲空。教育局表示，該班級29人自10日開始起停課14天，該校其餘班級624人，則是預防性停課1天，後續視疫調結果再做調整。

北市今天擴大3區4校停課，松山區1所國中出現確診個案，昨晚校方緊急通知家長，但可能有學生沒有接獲通知，還是有零星撲空到校的學生，約在上午8時左右，衛生局也派清消大隊至校園內大消毒。

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▲▼台北市民生興國中預防性停課。（圖／記者楊詩益攝）

▲台北市松山區某國中緊急停課消毒。（圖／記者楊詩益攝）

北市教育局昨晚表示，松山區1所國中因確診案例，該班級29人自10日起停課14天，該校其餘班級（共624人）預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。另該案例家人所就讀某國小，該班級27人10日預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局指出，各該學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。亦會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展做及時的處置。

▼台北市松山區某國中緊急停課消毒。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼台北市民生興國中預防性停課。（圖／記者楊詩益攝）

 

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