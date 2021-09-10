媽寶預約疫苗遲到變殘劑　「叫爸媽打到醫院罵」護理師心累

記者黃翊婷／綜合報導

一名女護理師9日在臉書PO文抱怨，有民眾上網預約接種疫苗，卻因為遲到太久導致被列入殘劑，結果人一到場說要打就要打，完全無法溝通，事後甚至請爸媽打電話來醫院怒罵、嗆投訴，「我們醫護人員真的很倒楣也很心酸，拜託一下，我們真的很累了。」

▲第八輪疫苗將在15日開打。（資料照／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆怨公社》中提到，自從5月本土疫情爆發以來，醫護人員每天忙著幫民眾快篩，不管是在快篩站還是醫院，都要穿著密不通風的隔離衣，熱到流了整身汗，也還是要達成自己的使命，好不容易忙完快篩，緊接著就是疫苗大戰。

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原PO說，大多數民眾都知道要上網預約，預約平台上也有註明時間，大家都會提早到，就怕錯過了會打不到疫苗，但就是有些人喜歡遲到，「甚至超過10分鐘，而那一劑就會被列入殘劑」，她就遇到有人超過時間才來，到場說要施打就要打，說了「不好意思、抱歉」等話也全部聽不進去。

「請問一下我們是超商嗎？要24小時等你們的不守時嗎？」原PO無奈表示，那位遲到的民眾回家之後，居然還請爸媽打電話來醫院怒罵，揚言要投訴，「我們醫護人員真的很倒楣也很心酸，拜託一下，我們真的很累了。」

其他網友看完原PO的描述，紛紛留言表示傻眼、很扯，並安慰她不要將這種事放在心上，「你們真的很辛苦了，不要理會恐龍小孩」、「家長會打來怒罵，可見家庭教育出了問題，有些人對於『預約、守時』的觀念很糟糕」、「自己都不在乎，遲到怪別人還叫家長來，他們不知道疫苗管控很嚴格，開瓶和殘劑都要統計嗎？」、「都多大了，不檢討自己，還讓爸媽出面，媽寶們真是讓人受不了」。

▼國內疫苗總到貨量共1484.77萬劑。（圖／曾梓倩製）

