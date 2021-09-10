　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽寶預約疫苗遲到變殘劑　「叫爸媽打到醫院罵」護理師心累

記者黃翊婷／綜合報導

一名女護理師9日在臉書PO文抱怨，有民眾上網預約接種疫苗，卻因為遲到太久導致被列入殘劑，結果人一到場說要打就要打，完全無法溝通，事後甚至請爸媽打電話來醫院怒罵、嗆投訴，「我們醫護人員真的很倒楣也很心酸，拜託一下，我們真的很累了。」

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲第八輪疫苗將在15日開打。（資料照／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆怨公社》中提到，自從5月本土疫情爆發以來，醫護人員每天忙著幫民眾快篩，不管是在快篩站還是醫院，都要穿著密不通風的隔離衣，熱到流了整身汗，也還是要達成自己的使命，好不容易忙完快篩，緊接著就是疫苗大戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，大多數民眾都知道要上網預約，預約平台上也有註明時間，大家都會提早到，就怕錯過了會打不到疫苗，但就是有些人喜歡遲到，「甚至超過10分鐘，而那一劑就會被列入殘劑」，她就遇到有人超過時間才來，到場說要施打就要打，說了「不好意思、抱歉」等話也全部聽不進去。

「請問一下我們是超商嗎？要24小時等你們的不守時嗎？」原PO無奈表示，那位遲到的民眾回家之後，居然還請爸媽打電話來醫院怒罵，揚言要投訴，「我們醫護人員真的很倒楣也很心酸，拜託一下，我們真的很累了。」

其他網友看完原PO的描述，紛紛留言表示傻眼、很扯，並安慰她不要將這種事放在心上，「你們真的很辛苦了，不要理會恐龍小孩」、「家長會打來怒罵，可見家庭教育出了問題，有些人對於『預約、守時』的觀念很糟糕」、「自己都不在乎，遲到怪別人還叫家長來，他們不知道疫苗管控很嚴格，開瓶和殘劑都要統計嗎？」、「都多大了，不檢討自己，還讓爸媽出面，媽寶們真是讓人受不了」。

▼國內疫苗總到貨量共1484.77萬劑。（圖／曾梓倩製）

▲▼0909疫苗到貨情況_條列式（圖／曾梓倩製）

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！連千毅3要求全達標：我眼光沒
蘆洲男凌晨談判遭衝撞追砍！　滿身是血倒街頭不治
LIVE／強颱璨樹海警「明後天威脅大」　氣象局最新說明
直擊／松山區某國中大消毒！學生確診今全校停課624人PCR
璨樹最新衛星照曝光！　美軍預測南部登陸「撞護國神山」貫穿台灣
台北男友餐桌上「戰南北」！媽尷尬偷問一句　女大生丟臉分手
打兩劑輝瑞GG腫痛　檔車男崩潰曝病因「我是全球第一位」
日本首度發現「Eta變異株」　已知至少18人感染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊／松山區某國中大消毒！學生確診今全校停課624人PCR

LIVE／強颱璨樹海警「明後天威脅大」　氣象局最新說明

媽寶預約疫苗遲到變殘劑　「叫爸媽打到醫院罵」護理師心累

璨樹最新衛星照曝光！　美軍預測南部登陸「撞護國神山」貫穿台灣

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

璨樹路徑又修擦邊東台灣　專家警告不排除登陸

強颱璨樹「明亮颱風眼」曝　明影響最大！北宜花東、恆春風雨熱區

強颱璨樹有破懷性強風！沿台灣東側北上　明後威脅最大

Delta早潛伏1個月！爆2例不明感染源　台大醫：至少2條以上傳播鏈

第八輪AZ預約10點開搶！打第二劑把握機會　6大QA一次看

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

「今年最強颱」璨樹最快晚間海警 周末最靠近恐登陸防強風豪雨！

IU《嘮叨》高音讓李棟旭怒：唱到快死了耶　溫流組F4唱《Stand By Me》！《花樣男子》回憶殺

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

直擊／松山區某國中大消毒！學生確診今全校停課624人PCR

LIVE／強颱璨樹海警「明後天威脅大」　氣象局最新說明

媽寶預約疫苗遲到變殘劑　「叫爸媽打到醫院罵」護理師心累

璨樹最新衛星照曝光！　美軍預測南部登陸「撞護國神山」貫穿台灣

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

璨樹路徑又修擦邊東台灣　專家警告不排除登陸

強颱璨樹「明亮颱風眼」曝　明影響最大！北宜花東、恆春風雨熱區

強颱璨樹有破懷性強風！沿台灣東側北上　明後威脅最大

Delta早潛伏1個月！爆2例不明感染源　台大醫：至少2條以上傳播鏈

第八輪AZ預約10點開搶！打第二劑把握機會　6大QA一次看

頂包「短裙美魔女」曝光！酒駕男撞毀變電箱先溜　還躲人群圍觀

促成全球第一座迪士尼樂園的誕生 　壽險是大功臣

幼貓報到老貓地位不保　莎莎半夜慘遭「狂跳騷擾」獸醫1招神救援

世足資格賽／梅西攻進第77球　和球王比利並列南美射手王

獨家／澎恰恰「血壓飆高199」掛急診　3個月零收入還債計畫慌

貿協「沙烏地阿拉伯臺灣週」熱烈進行　線上展出持續至本月20日

空運美東急貨價每公斤550元　比去年5月新高還多一成

臺灣農產食品「疫」外閃耀香江　實體展示與線上洽談並進

熊熊住月租8000公寓出事！一翻床底嚇傻　挖出26年前「3人慘死血案」

聯醫急進駐松山區某國中「PCR 624人」　北市今4校停課　

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手　 小布堅持合作！吐心聲：我很受傷

生活熱門新聞

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

璨樹估宜蘭登陸！1天穿頭5:30將發海警

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

即／松山區國中明全校停課　北市衛生局：已掌握確診學生

強颱璨樹有破懷性強風！沿台灣東側北上　明後威脅最大

快訊／強颱「璨樹」海警發佈　半個台灣破70％暴風侵襲

Delta侵台　藥師點名6月一件怪事

他穿紅內褲上空領餐　千人轟「太油膩」

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

強颱璨樹「明亮颱風眼」曝光！　北宜花東、恆春列入風雨熱區

新增境外2例「足跡達半個台灣」

璨樹恐海陸警齊發！轉彎登陸全台暴風雨

周末有望放颱風假！璨樹路徑北修

更多熱門

相關新聞

才開學一週　北市10日突爆2國中、1國小、1幼兒園停課

才開學一週　北市10日突爆2國中、1國小、1幼兒園停課

新北市近來受到Delta變種病毒侵襲，市長侯友宜緊急宣布暫停內用、封閉相關場館，但緊鄰的台北市部分則維持現狀，市長柯文哲更是老神在在。沒想到，9日晚間卻接連有2間國中、1間國小、1間幼兒園，分別因為有學生確診或是與確診者足跡重疊，緊急宣布10日停課。

譚德塞再籲富國暫停第3劑：請給疫苗

譚德塞再籲富國暫停第3劑：請給疫苗

打輝瑞GG痛　男崩潰稱「全球首位」

打輝瑞GG痛　男崩潰稱「全球首位」

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

歐盟藥管局：Mu變異株恐有免疫逃脫性

歐盟藥管局：Mu變異株恐有免疫逃脫性

關鍵字：

爆怨公社新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

璨樹估宜蘭登陸！1天穿頭5:30將發海警

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

即／松山區國中明全校停課　北市衛生局：已掌握確診學生

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

蕾菈深夜頭暈想吐　私訊被「恭喜懷孕」灌爆

強颱璨樹有破懷性強風！沿台灣東側北上　明後威脅最大

打臉吳亦凡「得梅毒」戴腳鐐現身10秒片！　微博爆料文全被加9字警語

獨／4000萬敞篷狂牛違停七期紅線

快訊／強颱「璨樹」海警發佈　半個台灣破70％暴風侵襲

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

Delta侵台　藥師點名6月一件怪事

他穿紅內褲上空領餐　千人轟「太油膩」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面