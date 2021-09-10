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Delta早潛伏1個月！爆2例不明感染源　台大醫：至少2條以上傳播鏈

▲▼板橋新埔國小環保局人員消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲板橋新埔國小環保局人員消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔子柔／綜合報導

長榮機師確診案和幼兒園群聚接連爆出，都確定基因定序為Delta病毒株，昨（9）日又出現2例不明感染源，引起民眾恐慌。專家則認為，Delta病毒應該在8月初就發生了，而板橋群聚大樓內的傳播鏈至少有2條以上。

板橋幼兒園群聚案昨日再增加4例確診，包括住在台北市、曾到板橋大樓的裝修工人及其妻子，另2例則位在新北市，和幼兒園以及集合住宅沒有特定關係，2人是同住者。

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根據《聯合報》報導，該名裝修工人只進入板橋大樓2分鐘，且該大樓環境採檢也是陰性，台大兒童醫院院長黃立民認為，大樓內的傳播鏈至少有2條以上，如果只有1條那「Delta也太厲害了」。

▲▼板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

中國醫藥大學附設醫院副院長、感染科權威黃高彬則表示，印度變異株（Delta）病毒量是英國變異株（Alpha）的100至1000倍左右，加上裝修工人Ct值低，「錯身而過都有可能被感染」，尤其是在電梯等封閉空間，空氣中都容易出現飛沫傳播。

黃高彬指出，目前全球已超過170國家有9成新發現的病例都是Delta病毒，台灣已面臨第三波考驗，「目前看起來已進到社區」，而推算這波感染應該8月初就發生了，只是先前感染的可能都是年輕族群，雖然沒有症狀卻具傳染力，另也不排除在雙北某些地區有潛藏感染源存在。

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