Delta入社區　北市3區2國中、1國小、1私幼今停課一次看

記者黃翊婷／綜合報導

新北幼兒園群聚案Delta燒進社區，台北市政府8日才公布升級版的停課指引，9日晚間就傳出松山區某國中有學生確診，因此9月10日全校停課1天，該班級則停課14天；而確診學生的妹妹就讀中山區某國小，該班及27人10日也預防性停課1天。另外，文山區有1所國中3個班級共90名學生停課5天，1所私立幼兒園共101名學童也預防性停課5天。

▲台北市某國小進行環境清消。（圖／記者宋良義攝）

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台北市教育局9日表示，文山區1所國中及1家私立幼兒園的教職員因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自10日（五）起至14日（二）進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自10日（五）起至14日（二）進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

另外，松山區1所國中因確診案例，該班級29人自10日起停課14天，該校其餘班級（共624人）預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。據了解，松山區某國中確診學生家住中山區，同住的妹妹則就讀中山區某國小，該班級27人10日也將預防性停課1天。

▼▲台北市8日公布的變種Delta病毒預防性停課指引。（圖／台北市政府提供）

根據台北市政府8日公布的升級版停課指引，校園若有師生出現Delta病毒確診，原則上將進行全校停課14天，並進行全校消毒；若有確診病例的接觸者出現，該班級會啟動1到5天的預防性停課，幼兒園則是全園啟動1到5天預防性停課，並且採用遠距線上學習。

沒想到文山區、松山區、中山區一夜之間共2所國中、1所國小、1所私幼宣布停課，其中位於松山區的國中附近有不少小學，讓部分家長十分擔憂。至於詳細的狀況，仍有待進一步疫調後才能釐清。