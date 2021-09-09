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南投65歲以上長者第二劑AZ疫苗來了　10日開放預約接種15日開打

▲南投65歲以上長者第二劑AZ疫苗即將開打。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲南投65歲以上長者第二劑AZ疫苗即將開打（下同）。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

日本捐贈第4批AZ疫苗已運抵台灣，南投縣政府針對65歲以上長者第二劑AZ疫苗接種作業，也將於15日起跑；縣府衛生局指出，65歲以上長者已在1922預約平台完成預約登記者，明（10）日起即可以依個人意願在平台預約接種，尚未在平台預約接種者則規劃比照第一劑的模式造冊、於各鄉鎮市衛生所接種。

南投縣衛生局表示，目前縣內配撥的疫苗量依預約平台登記人數，分2批配撥2萬8千劑，9月14日第1批預計配撥約2萬劑；經統計，南投縣65歲以上需接種第二劑的長者約計1萬6千餘人，依據1922平台資料顯示，65歲以上長者已在1922預約平台完成預約登記約計1萬3千餘人。

▲南投縣65歲以上長者AZ疫苗接種第二劑即將開打。（圖／南投縣政府提供）

衛生局提醒，第8期AZ疫苗開放預約時間為10日（週五）上午10時至12日（週日）中午12時前，請已在平台預約登記接種的65歲以上長者及民眾，記得在期限內至1922疫苗預約平台預約接種，預計在15日至20日完成施打。

另針對尚未在平台預約接種第二劑COVID-19疫苗的長者，縣府衛生局規劃將在22日至24日將比照第1劑造冊接種模式，由村里鄰長及村里幹事將接種通知單發送至65歲以上長者手上，並安排在本縣13鄉鎮市衛生所進行接種作業，以避免長者因資訊落差而無法接種。

至於住宿型機構住民、工作人員及洗腎病人的第二劑疫苗，住宿型機構將由委託合約院所至機構接種，洗腎病人將會由其洗腎的醫院或診所安排接種第二劑疫苗，視中央撥配疫苗供應量能調整接種時間。
 

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