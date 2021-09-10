醫曝「第一劑BNT疫苗抗體」數據　一張圖對比四叉貓打高端

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇日前接種國產高端疫苗，滿15天自費檢驗抗體，並在臉書公開結果，數據顯示雖有產生疫苗，但外界認為效果不如預期。對此，醫師姜冠宇在臉書貼出「第一劑BNT疫苗抗體」數據，指抗體可能比劉宇體內的還低，「任何疫苗都一樣，所以才需要第二劑」，貼文前應先有正確認知。

劉宇自費檢驗抗體，得到IgG數值為35.4 AU/mL，在臉書表示「我有產生抗體，但數值偏低」，因為參考數值要50以上，但指的應是施打兩劑後，所以將來打完第二劑會再去抽血驗一次，引發各方關注。

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▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

醫師姜冠宇9日晚間在臉書貼出一張照片，是國外安養院居民施打一劑BNT輝瑞疫苗的IgG抗體反應，其中有些人能達到100AU/ml以上，卻也有不少人低於10AU/ml，「圖最左邊就是60位完全沒有先前感染的，右邊則是不同程度、先前感染後接種第一劑的反應。」

姜冠宇進一步解釋，這張圖的原意是去年在探討能否節省疫苗，「只打一劑的話，反應本來就是會『步兵排排站』、『參差不齊』，不只高端，任何疫苗都一樣，所以才需要第二劑把抗體推到及格水準，便是booster。」

姜冠宇強調，對於醫療、生醫單位來說，「不管你（抗體）35、80都再正常不過，第一次模擬考一堆人考壞不是很正常嗎？」

▲姜冠宇貼出「第一劑BNT疫苗抗體」數據。（圖／翻攝自臉書／姜冠宇醫師）

姜冠宇呼籲，任何人在臉書發文前，若涉及非自己專業，應該先問過相關領域的人，以求先有正確認知，才不會引起大眾恐慌、歪樓，甚至又演變成政治事件，「雖然我知道這呼籲對很多人未必重要就是了，唉。」

對此，醫療應變組副組長羅一鈞9日也回應，疫苗是以兩劑型設計，打完第一劑抗體生成率本來就不是百分之百，需要打第二劑加強保護力，而且第二劑才產生抗體的人，保護力也不會比第一劑就產生抗體的還要差，只要按照完整接種模式就安全。

同一天，台北市長柯文哲被問及此事則說，免疫力主要分為2大類，一個是「抗體免疫」，一個是「細胞免疫」，只測抗體不能代表全部的免疫力，因為全部免疫力是包括「抗體免疫」加上「細胞免疫」，但高端最大問題就是沒有做完第三期臨床實驗，到底總免疫力是多少，不得而知，「所以我無法回答」。