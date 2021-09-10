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不只松山某國中停課！確診者家屬讀中山某國小　27人預防性停課1天

▲▼0907 螢橋國小附幼消毒。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥、袁茵／台北報導

雙北市近來收到疫情侵襲。北市松山區某國中9日晚間緊急通知，有學生經PCR篩檢後確診，10日全校停課一天，有確診學生的班級則停課14天。據了解，確診學生家住中山區，同住的妹妹則就讀中山區某國小，該班級27人明日亦將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

校方在9日深夜緊急通知，因校內有一位學生晚間經PCR後確認為陽性，經教育局指示該生的班級緊急停課14天居家學習，其餘班級則預防性停課1天居家學習；另外，相關接觸學生會通知居家隔離。校方並提醒師生，請注意自己身體狀況（自主健康管理），若有任何不適，請立刻就醫且通知學校。

校方表示，學生明天上課用Google classroom 及Google meet，已告知使用方法且試驗確認可行，,只需家長協助孩子準備一台電腦與網路，供明天Google Meet線上上課用,明天線上上課時間。

松山區1所國中因確診案例，該班級29人自10日起停課14天，該校其餘班級（共624人）明日預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整．市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行ＰＣＲ篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。

另外，該案例家人所就讀之國小，該班級27人明日亦將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

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ET快訊
1文山區國中、1私幼停課5天　松山區1國中班級停課14天
不只松山某國中停課！確診者家屬讀中山某國小　27人預防性停課

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