坐輪椅街友內急等嘸人幫助　前萬華分局長陳文智善舉超暖心

▲前萬華分局長陳文智在分局任內，對萬華及西門商圈治安維護成效良好，受到當地居民肯定。（圖／前萬華分局長陳文智提供，下同）

生活中心／綜合報導

雖然正值疫情期間，但仍有許多暖心的事物發生在你我周遭。萬華地區因為受疫情影響人潮消失了，艋舺公園長期街友群聚，現在也改善很多。一位游姓民眾於昨（8）日中午，看見前萬華分局長陳文智在艋舺公園協助一位生病的街友推輪椅讓他上廁所，民眾深深感受有愛心的警察不僅受人尊敬，也讓受到疫情衝擊的生活，再次燃起溫暖的溫度。

▲陳文智看到一位坐輪椅的街友求助，立即前往詢問與協助。

游姓民眾8日中午看到萬華分局前分局長陳文智至龍山寺拜拜，準備搭捷運回辦公室，途中看到一位坐輪椅的街友求救，拜託幫忙推輪椅上廁所，可能因為疫情關係，周邊沒有人願意幫忙，陳前分局長看到立即協助推送該街友去上廁所。

▲陳文智提到，希望社會能有更多彼此關懷。

游姓民眾在萬華夜市經營鐘表店已30多年，看到萬華經濟的興衰，前分局長陳文智在萬華分局任內以走動式管理，了解萬華夜市附近長期街友及拉客問題嚴重，但要解決此社會問題不容易，當時分局長想出6個方法來處理女子在街上拉客的防治，成效良好，居民感謝他的付出，由萬華及西門商圈理事長及地方仕紳聘請舞獅團至分局感謝警察的努力。

陳文智目前服務警政署專門委員，對於幫街友推輪椅上廁所他認為小事一樁，不值一提。社會需要大家多關懷，他已調離萬華分局近4年，記得有一次在萬華店家用餐，有一位不認識的民眾想要幫忙結帳，但他堅持不可以，民眾向他感謝擔任分局長任內對萬華商圈的整頓，讓商圈變乾淨了，生意也變得更好，讓陳文智深感社會還是有很多溫暖的地方。