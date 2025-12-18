一年洗亮45所偏鄉校園！花旗基金會攜手攸惜　打造無家者重返社會路徑

▲花旗基金會攜手攸惜，協助無家者重返工作崗位。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

花旗基金會長期支持具創新能量的公益團體，期盼從根本回應經濟與社會問題、推動包容性成長。在台灣，榮獲2024年花旗基金會「全球創新挑戰賽」的社團法人臺北市攸惜關懷協會，以「弱弱相助」為核心理念，讓曾經身處弱勢的無家者，成為如今支持更多弱勢族群的重要力量。

攸惜自2022年起投入無家者清洗專業技能培訓，並首創結合「偏鄉校園公益洗地」的服務模式，安排受訓者走進偏鄉校園提供實際清洗服務。2024年起，在花旗基金會連續兩年、共計50萬美元的資源挹注下，攸惜於今年（2025）完成超過45場偏鄉校園公益清洗行動，創下歷年新高。自專案推動以來，累計服務學校已突破97所，受益師生超過7萬3千人，讓偏鄉校園煥然一新。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）商業銀行董事長張聖心表示，「授人以魚，餉一時；授人以漁，利其終身。攸惜不僅協助無家者學得一技之長，更提供真實的工作環境，讓弱勢族群得以自立自強，重新掌握生命的機會，也逐步撕下社會的刻板標籤。」她指出，在花旗基金會的支持下，攸惜得以擴大偏鄉校園清洗專案規模，同時幫助無家者與偏鄉學校，串聯成善的循環，形塑社會共融的新典範。

攸惜創辦人林立青則指出，校園洗地正是「弱弱相助」精神的具體實踐。透過專業清洗訓練的無家者，得以發揮所長、重返工作崗位，不僅為學校打造更潔淨、安全的學習環境，也為個案提供回歸社會前的重要職前準備。

在花旗基金會的協助下，攸惜從「技能學習與培力」及「心理支持與社會共融」兩大面向，規劃共70小時的完整訓練課程。內容包含高壓清洗機組裝與維護、清潔現場壓克力防護板架設等專業技能，並延伸至洗車、機車維護、角磨機修理等項目，提升無家者在勞動市場的競爭力與就業機會。另一方面，攸惜也安排專業諮詢師，協助修復心理創傷，並透過社交技能課程培養信任與溝通能力，幫助無家者重建自信，跨越心理門檻，勇敢回歸社會。

展望2026年，花旗基金會表示，期盼攸惜持續擴大社會影響力，協助更多個案穩健融入社會、成為社群中的一份子，同時將公益洗地服務延伸至更多有需求的偏鄉校園。透過「全球創新挑戰賽」（Global Innovation Challenge），花旗基金會也將持續為具創新潛力的公益團體提供關鍵資源，協助其試行或擴展服務模式，深化對社區的長期影響力。