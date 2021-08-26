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勝利廚房的身障孩子「不賣公益賣實力」　他助孩子們一臂之力

▲頂新和德文教基金會食公益計畫累計捐助逾50個公益團體，協助他們給予弱勢族群更加完善的幫助。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

「阿伯您好您好，來吃午餐了喔！」頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡開朗的問候長輩，攜手新生活社會福利發展促進會來為偏鄉及獨居長者們關懷與送餐。不畏風雨為北海岸這裡的弱勢家庭提供暖心便當，除此之外也為新住民提供工作和培訓機會。為了協助更多社福團體自主維持營運及永續服務，頂新和德文教基金會推出國內首創結合飲食與慈善的「食食刻刻與愛同行──食公益」捐助計畫。

▲▼魏應充掛心弱勢族群　推食公益計畫盼助其自立、共好（圖／記者劉亮亨攝）

▲送餐同時關懷長輩健康及生活狀況。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李提到，「頂新和德文教基金會能夠在我們這麼艱苦的過程裡面，透過他們的計畫案，撥款項給我們新生活，來做我們這裡食材的經費，我們非常的感恩也非常謝謝他們。」頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡補充說，「魏應充創辦人長期非常關心社福團體，在第一線做服務這樣的需求。因此我們從2017年開始，推動食公益計畫，希望幫助在第一線服務的社福團體，他們主要是追求自力更生這樣的計畫，或者是幫助比較偏鄉，可能是老人或孩童在餐食這樣的補助計畫案。一路其實我們補助都是希望能協助實現自立、共好這樣的概念。」

▲▼魏應充掛心弱勢族群　推食公益計畫盼助其自立、共好（圖／記者劉亮亨攝）

▲頂新和德文教基金會盼透過食公益計畫，協助社福團體可以自立、共好。

伴隨著咖啡機的磨豆聲，陣陣香氣散發在每一個角落。操作著機台，熟練的動作看起來一點都不生澀，他是勝利廚房的學員。2014年是勝利廚房的起點，以中央廚房搭配實習餐廳模式，帶領身障夥伴走向「不賣公益賣實力」的社會創新道路，成為全國第一家以高規央廚提供多元身心障礙者就業的社會企業。秉持「做給家人吃」這樣的理念，勝利廚房為顧客提供美味餐點，也生產各樣醬料、餅乾等多元選擇。不過這當中經費也是重要一環，頂新和德文教基金會透過食公益計畫，給予全力支持。

▲▼魏應充掛心弱勢族群　推食公益計畫盼助其自立、共好（圖／記者劉亮亨攝）

▲勝利廚房協助身心障礙弱勢族群能安心接受培訓與就業。

勝利廚房經理張湘蓉說，「大概兩年前，從我們自己的營運所需去提了一些計畫來給食公益計畫單位，很高興獲得了認可。所以其實這個計畫對於勝利廚房成長路上，是有很大幫助的。像製作醬料來說，我們長期以來都是用人工鎖蓋，那人工鎖蓋有時可能過鬆或過緊，或者孩子們有時鎖久了手會破皮，可能就會有工傷這類問題。也因為有了這個計畫以後，我們能夠有多一些餘裕可以添置一些相關設備，所以就有了真空鎖蓋機。」

▲▼魏應充掛心弱勢族群　推食公益計畫盼助其自立、共好（圖／記者劉亮亨攝）

▲透過食公益計畫讓設備再升級，幫助學員在學習和工作上更安全有效率。

蕭巧怡提到，「食公益計畫在魏應充創辦人推動下，今年已經來到了第八屆。那我們其實累積捐助已經超過50多家的公益社福團體，捐助金額也已經超過3千多萬。但不管金額或家數，最重要是實際上可以帶給他們什麼樣的幫助。」

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