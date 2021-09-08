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「條子鴿」捲入風波　刑警妻上班臉色凝重...同事怕尷尬避談私事

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）
▲條子鴿貼文影射因攔查行政院長兒子酒駕，最後整個警職生涯遭起底。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者邱中岳／台北報導

曾任北市萬華分局的酈姓警員，退休後不但出書大爆警界生態，還成為北市議員辦公室副主任，卻因影射曾攔查行政院長兒子、反遭長官記2支申誡，引發熱議，臉書稱號「條子鴿」的酈男過往也一一遭起底，他在北市刑大服務的妻子，近日也面帶愁容，同事間對此事則是閉口不提。

據了解，已經申請退休的酈姓警員，日前在臉書上影射，曾經攔查行政院長兒子闖紅燈，卻反因態度不佳遭副分局長處分申誡2支，最後還在文末寫道，「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念」，謝長廷則是出面否認。不過，酈男昨天又再臉書貼文，再度引發議論，貼出的獎懲紀錄還被抓包「申誡0次」。

▲▼北市刑大外觀。（圖／記者邱中岳攝）

▲條子鴿身分為退休的酈姓警員，妻子則是在北市刑大擔任偵查佐，專門負責行政組業務。（圖／記者邱中岳攝）

但酈此舉也引起軒然大波，非但整個警職生涯幾乎遭人起底，事後連寫的書，內容也被人質疑。酈男的許姓妻子在北市刑大行政組擔任內勤，專門辦理綜合業務，對於丈夫近日槓上謝長廷，雖然嘴上沒說，但上班總是臉色凝重、面帶愁容。

據悉，酈姓警員原本在萬華分局服務，後來又調回台東老家，最後又輾轉調回北市萬華分局，待過漢中街、昆明以及西園等派出所，待在西園時間最久，也在西園派出所認識2007年分發至所內的許姓妻子，2人交往後結婚，婚後育有1女。

酈姓警員後來調任萬華分局勤務指揮中心，又轉任萬華分局人事室，妻子則考上偵查佐，轉往北市刑大行政組擔任內勤職務。據刑大其他警員表示，許妻近日面色凝重，其他同事在辦公室也不會主動提到「個人私事」避免尷尬，擔心造成許妻二度傷害。

酈男在2020年12月申請退休，因未達「月退俸」年限，所以選擇一次性退休，最後還出書《你所說的都將成為呈堂證供》，另外也轉往北市議員侯漢廷服務處擔任副主任職務。

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