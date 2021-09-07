知識簡化為精美圖案　精美套裝「良食圖譜」9月12日前免費申請

▲新款良食圖譜，配合世界趨勢發展，以防疫與永續餐桌為主題。

圖、文／灃食公益飲食文化教育基金會提供

複雜的飲食知識如何能讓學童有學習興趣，「良食圖譜」辦到了！灃食公益飲食文化教育基金會推出最新良食圖譜，運用簡單圖像表現防疫須知、環保永續等觀念，讓學習更有趣；基金會特別在開學期間印製精美的套裝圖譜紙本，有意索取民眾可在9月12日前上網申請。

灃食公益飲食文化教育基金會由頂新和德基金捐助人代表魏應充先生捐助成立，基金會長期深耕公益飲食文化教育，鼓勵學童及家長認識在地飲食文化為長期推廣主軸之一。

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為讓學童對飲食資訊與來源產生興趣，灃食教育基金會特別規劃良食圖譜，透過設計將飲食知識轉譯為視覺學習指南，從源頭到刀叉，從食材特性到食品加工、健康營養與飲食文化，以組織化、圖像化、簡單化的方式拉近學童與飲食教育的距離，讓飲食學習變得更創意。

▲以米食文化與在地小吃為主題的圖譜，傳遞台灣深厚的飲食文化。

灃食今年除推出「米食文化」和「好吃的文化課」主題圖譜，希望引導民眾深入了解台灣人與米食緊密結合的飲食習慣，也特別融入防疫與環保，以「防疫我最罩」、「餐桌的環保行動」為主題推出新圖譜，加強防疫觀念與培養永續思維，基金會特別在開學期間印製精美的套裝圖譜紙本，每份含四款圖譜（防疫我最罩、餐桌的環保行動、好吃的文化課和米食文化）。有意索取免費紙本的民眾可在9月12日前填寫表單：https://forms.gle/BMmDk17EF7xcvgcN6。

歷年製作的29款良食圖譜、主題教材手冊、動畫、教案、食譜等，只要至「營養5餐教學資源網」註冊成為會員，可免費下載所有飲食知識內容https://www.dietpedia.fullfoods.org/。