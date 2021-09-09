照顧學童衝第一！許淑華致謝王令麟捐北市4小學防疫隔板

▲東森集團響應台北市議員許淑華為國小募集防疫隔板，讓小朋友安心上學。（圖／市議員許淑華提供）

記者林璟倩／新北報導

開學不久疫情再升溫，東森集團照顧學童需求衝第一！台北市議員許淑華自疫情發生以來積極為學童爭取防疫設備，透過加裝防疫隔板保障學童在校安全，東森集團總裁王令麟響應支持，一舉補足募集總量，「用在小朋友身上的要馬上做！」為學童防疫安全盡一份心力。許淑華今(9/9)特別前往中和東森總部致贈感謝狀，並代表受惠學校向王令麟致謝。

▲東森集團總裁王令麟(左)大方捐學童防疫隔板，北市議員許淑華(右)特地代表受惠學校至中和東森總部致謝。（圖／記者徐文彬攝，下同）

▲許淑華向王令麟介紹隔板上印用東森慈善基金會捐贈字樣。

許淑華說明，考量學生活潑好動，待在學校一整天很難做到完全防疫，只能盡量降低風險，因此在疫情發生之初，就與一些家長發起建置防疫隔板的想法。然而疫情重創許多家庭經濟，為減輕家長負擔，她積極向市府爭取預算卻未獲正面回應，因此轉向民間企業尋求協助，預計為信義區8所學校募集房疫隔板，正當募款到一半，王令麟聽到這件事，第一時間就大方回應：「用在小孩身上的，不用考慮，馬上做！」直接把剩餘4校的量全包下來，順利趕在開學前完成隔板建置作業，令她相當感動。

▲由東森捐助的防疫隔板，已順利趕在開學前完成建置作業。（圖／市議員許淑華提供）

目前這些防疫隔板上都清楚標註是來自東森慈善基金會的捐贈，許淑華說：「發送時遇到小朋友好奇地問起，我都說是東森集團王令麟叔叔捐贈的，希望將這份善意傳遞給小朋友們深刻感受到來自民間的愛心。」

許淑華補充，相信全台防疫物資及設備需求在很多地方都仍待補齊，尤其教育部在開全國會議時，明顯能看出在苗栗、嘉義、雲林等二、三線城市，本來的統籌分配款就比較少，要買這些隔板的事情勢必更加困難，北市校園很幸運地能透過總裁王令麟的認購快速解決問題，也希望這件事情能夠帶動更多民間力量站出來，一起來照顧孩子們的防疫需求。

▲力挺醫護！東森直消電商ecKare捐贈總價近400萬元病房共同抗疫。

▲大台北血液庫存量拉警報，王令麟號召員工共同捲起袖子捐熱血。

自疫情發生以來，東森集團秉持總裁王令麟取之於社會、用之於社會的精神力行公益。防疫期間不僅主動關注醫護肌膚問題捐贈價值3千萬的東森自然美保養品照顧醫護肌膚健康，並創辦「東森農場」協助在地小農順銷農漁產品，也攜手ecKare東森直消電商共同捐贈千件防護衣及總價近400萬元「急診防疫衛星病房」、「負壓隔離組合病房｣等；近期更因防疫造成全台血庫大缺血，王令麟多次親自號召員工捲起袖子捐熱血，而長期關注偏鄉及部落學童營養問題的東森慈善基金會，也持續供應愛的早餐不停歇，主動送愛全台不遺餘力。