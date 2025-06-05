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南山人壽舞動列車駛入衛武營　用藝術扎根偏鄉、強化反詐意識

▲▼偏鄉,舞動列車,南山人壽。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽推動的「南山舞動列車」巡演計畫，帶給偏鄉孩子們奇幻的藝術體驗。（圖／南山人壽提供，下同）

生活中心／綜合報導

一場沒有台詞的表演，卻讓台下觀眾看得目不轉睛，愛麗絲與兔子先生在舞台上穿梭跳躍，奇幻的肢體語言配上絢麗服裝，讓孩子們笑聲連連、驚呼不已，這是南山人壽推動的「南山舞動列車」巡演計畫，讓來自嘉義縣布袋鎮好美國小、臺南市學甲區宅港國小、臺東縣太麻里鄉大溪國小、高雄市桃源區興中國小、以及高雄市美濃區龍肚國小等31所學校的孩子們，在高雄衛武營國家藝術文化中心，經歷了一場未曾有過的藝術體驗。

氣勢磅礡的衛武營戲劇院，結合鏡框式舞台，搭配丞舞製作團隊專業舞者改編經典文學《愛麗絲》的演出內容與舞台設計，創造出沉浸式的觀賞感，融合舞蹈藝術、教育推廣與金融防詐等多重主題，讓孩子在視覺與感官刺激中理解「什麼是藝術」，更在潛移默化中學習到防詐風險意識，臺南市學甲區宅港國小的藝術教師張若婕表示，有些在現場觀看表演的孩子們，可能因為所處地理位置或是資源不足，長期缺乏藝術刺激，這場表演對他們來說是震撼的，課堂上談到的表演藝術第一次有了具體的畫面和感受。

▲▼偏鄉,舞動列車,南山人壽。（圖／南山人壽提供）

▲愛麗絲與兔子先生在舞台上穿梭跳躍，孩子們笑聲連連。

張若婕老師分享，演出後孩子們在回程車上熱烈討論劇情與角色，平時不常互動的學生也因此建立起連結，尤其是表演中結合反詐騙概念的內容特別有印象，張若婕老師提到科技發展下，低齡化詐騙風險日益升高，有位六年級的孩子拿著阿嬤的手機玩遊戲，看到遊戲中有「課金」（付費購買遊戲道具）的選項，竟然成功購買了一個價值三千元的遊戲禮包，阿嬤發現後非常生氣，後續由老師介入處理。

張老師感嘆，僅是誤觸付費機制，金額已達三千元，如果今天孩子點擊的是一個惡意的詐騙連結，損失可能就不是三千元，她感謝南山人壽，此次結合反詐騙議題的活動，對孩子們來說是重要的知識複習與加強，反詐騙知識需要不斷地、反覆地宣導，才能讓孩子們真正記住，避免在不知不覺中落入陷阱。

▲▼偏鄉,舞動列車,南山人壽。（圖／南山人壽提供）

▲正式表演後，由愛麗絲與兔子先生演出番外篇，宣導網路購物詐騙風險。

這類事件凸顯了在網路世界中，孩子們缺乏防護的脆弱性，張若婕老師觀察，「南山舞動列車」活動將反詐騙觀念融入藝術表演中，達到潛移默化的效果，孩子們在現場的反應很直接，對於網路購物詐騙的風險，展現高度警覺，例如：看到愛麗絲面對不符常理的訊息時，學生們立刻直覺反應「不能點、那個是詐騙」，低年級的孩子也表示，買東西要問過爸爸媽媽，錢不是自己的，需經過家長同意並討論是否真的需要，顯示內容貼近孩子生活，易於理解與吸收。

▲▼偏鄉,舞動列車,南山人壽。（圖／南山人壽提供）

▲愛麗絲的奇幻購物陷阱｜南山人壽 x丞舞製作團隊。

張若婕老師提到，考量部分學生的家庭背景中，可能有人曾涉及詐騙行為，學校在進行相關議題討論時會特別謹慎，避免對孩子造成傷害或產生錯誤的自我認同。老師們會引導孩子理解詐騙背後的原因，鼓勵他們選擇正確的行動方向，並在需要時勇敢尋求社會資源的協助，例如政府提供的再就業輔導等，協助家庭從根本改善困境。她強調，這類反詐教育對偏鄉孩子而言，不只是課本上的知識，更是貼近生活、不可忽視的實際需求。

南山人壽於2023 年贊助享譽國際的台灣職業當代舞團「丞舞製作團隊」，舉辦「南山60．舞出公益」南山公益之夜，召集60位南山人壽業務夥伴與保戶，在城市舞台演繹專屬於南山人壽之舞碼—《藝綻浮花》，引領近千名觀眾感受藝術的動人力量。門票收入扣除行政成本後共募得近 150 萬公益基金，全數投入舞蹈藝術紮根推廣活動，發展國內藝術教育，培力台灣年輕世代的藝術人才，實踐公益服務業的精神。2024年先推動「南山舞動列車 – 校園巡迴工作坊」計畫，已前進新北、苗栗、台中、南投四縣市的七所偏鄉學校，透過舞蹈與藝術進校園，引導學童建立美感素養與生活判斷力，2025年與衛武營【藝企學】計畫合作，邀請包含來自臺南、嘉義、臺東、高雄、屏東等地 31所學校，逾2,200名的師生，親臨衛武營戲劇院觀賞演出，讓他們踏出校園、擴展視野。南山人壽表示，希望透過藝文巡演為偏鄉孩子注入更多文化刺激，培養他們的創造力與想像力，也結合數位素養與生活風險判斷能力，讓教育更貼近孩子的現實需求。

▲▼偏鄉,舞動列車,南山人壽。（圖／南山人壽提供）

▲學生們看到愛麗絲面對不符常理的訊息時，立刻直覺反應「不能點、那個是詐騙」。

除了藝術教育之外，南山人壽自2019年起也推動「BAM活力洋溢APP」與「南山小健將計畫」，鼓勵全民養成運動習慣的同時，累積步數轉化為捐款資源，用於支持偏鄉學童的體育發展與營養健康。至今已透過挑戰賽達成41.39億步，完成17次捐款，協助14所小學改善運動資源，讓公益行動真正踏入孩子生活的日常，幫助他們勇敢追夢，實現人生目標。

事實上，根據教育部資料顯示，台灣偏遠地區學校的教師流動率普遍高於城市地區，且每年因經費、人力不足，常面臨縮減藝術、體育等課程的情況，導致偏鄉學生缺乏多元刺激，影響其學習信心與整體發展。

像南山人壽這樣，透過持續串聯藝文團隊、運動平台與教育體系，以藝術與體育為橋梁，打造更具包容性與平等性的教育環境，讓公益不只是一場活動，企業在ESG領域的行動，可以成為真正改變孩子生命風景的重要力量。

愛麗絲的奇幻購物陷阱｜南山人壽 x丞舞製作團隊https://youtu.be/9U0nThlJkMM?si=Pe4FXogBRiigzuVR
 

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