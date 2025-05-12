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麗彤生醫張麗綺董事長「捐款助學、扶持弱勢」　善盡企業責任

▲▼張麗綺,捐款,母校回饋,教育支持,弱勢學子,麗彤生醫。（圖／麗彤生醫提供）
▲嘉義縣民和國小傑出校友、麗彤生醫董事長張麗綺女士事業有成，長年關心母校發展，持續捐助課後照顧經費，以實際行動回饋家鄉教育。

圖、文／麗彤生醫提供

麗彤生醫董事長張麗綺畢業自嘉義縣民和國小，繼110年.112.113年捐贈母校民和國小課後照顧經費專案，日前再度捐款回饋母校，照顧弱勢學子，嘉惠學弟妹，發揮最大的母愛精神，也藉此機會拋磚引玉，邀請民間企業善盡社會責任，關懷偏鄉學童。

張麗綺董事長是民和國小光復後第三十二屆畢業校友，2011年成立麗彤生醫，設立幹細胞實驗室投入保養品與保健品的研發，並委由獲GMP認證的工廠生產，同時也打造醫美管理平台服務，與醫美診所策略聯盟，其中，旗下主打品牌「醇耀妍」更邀請南韓頂級男星玄彬擔任全球代言人，以其穩重自信的形象完美詮釋品牌訴求。玄彬不僅於多支廣告中展現醇耀妍強調的高端護膚理念，更藉由其廣泛的國際知名度，有效提升品牌在亞洲與全球市場的能見度與信賴度。品牌形象廣告自推出以來，在社群與媒體間引起熱烈回響，成功讓「醇耀妍」成為兼具科技研發與明星代言力的保養新標竿。

張董事長不只人美心更美，為感念母校培育之恩，捐款作為弱勢家庭學生課後照顧經費，不但解決許多家庭面臨的困境，亦給師長照顧每個學生的最佳鼓勵。

張麗綺董事長指出，番路鄉位處偏遠，教學資源匱乏，不少孩子都來自單親家庭及隔代家庭，110年主動聯繫母校，希望以微薄之力幫助孩童得到課後照顧及輔導，並希望學校寒暑假也能開設課後照顧班提供豐盛的午餐。看見學弟妹們受到妥善照顧，各方面表現都有提升，因此今年繼續捐款助學，鼓勵出身偏鄉的學弟妹們能繼續努力，永不放棄。

嘉義縣議長張明達也是民和國小畢業校友說，感謝張麗綺董事長的無私奉獻，大力投資學弟妹的未來，也期待更多嘉義縣畢業校友能夠響應愛心，讓愛在各校間延續，形成永續循環。

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關鍵字：

張麗綺捐款母校回饋教育支持弱勢學子麗彤生醫

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