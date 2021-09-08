板橋重演萬華蟲洞謎題！幼兒園案「感染源未知」　網抖：不科學

▲板橋新埔國小環保局人員消毒。（圖／記者呂佳賢攝）



記者黃可昀／綜合報導

幼兒園群聚案確認為Delta變異株，與長榮機師的基因定序不同，屬於獨立個案，至今感染源仍不明。網友指出，5月萬華爆發的感染案與3+11機師或蘆洲獅子哥無關，與現今的幼兒園案相當類似，2案都是找不到感染源頭，「板橋跟萬華的病毒是不是很不科學？」

原PO在PTT表示，5月大家都懷疑破口是機師，結果疫情最嚴重的萬華基因定序與機師不同，代表不是機師把病毒帶到萬華，「最後還被消遣病毒會自己掉在萬華」。如今板橋爆出幼兒園群聚案，基因定序出爐又和長榮機師無關，同樣為獨立個案，令他百思不得其解，「病毒有沒有可能真的是天上掉下來的呢？就這麼剛好在萬華跟板橋這個小圈圈裡。」

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▲板橋千人社區篩出2確診。（圖／記者徐政璿攝）



網友猜測，現在病毒潛伏期更長了，光看14天內的數據不準，「你以為14天沒事=沒病毒？現在病毒早就改變了，要防要一個月」、「蟲洞，一定是蟲洞」、「天上掉下來的」。

據了解，目前幼兒園群聚案已經擴大到社區，新北某社區大樓又新增1名陽性，Ct值38.53，與幼兒園家屬住在同棟大樓，該社區住戶905人，其中400人居家隔離、505人自主健康管理，今天已全數篩檢完畢，其中343人篩檢結果為陰性。