周末補班有望放颱風假！璨樹路徑北修　「東部近海北轉」貫穿北台

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹周末可能侵台，中央氣象局最新預測再度往北修正颱風路徑，預報顯示，璨樹將從東部沿海北上登陸，若依此路徑行進，屆時對北部、東部地區影響較大，順利登陸且發布陸警則可能部分地區放颱風假。

天氣風險在臉書貼文中表示，璨樹共有三種可能路徑，第一，偏向台灣海峽北上，花東及中南部地區影響最大；第二，由東南部一帶登陸，全台風雨皆明顯，其中花東地區最劇烈；第三，偏向東部近海北上，北部及東部地區影響最大。從氣象局最新預測顯示，第三種預測路徑可能性最大。

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▲▼璨樹颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，周五各地天氣晴朗炎熱，午後有陣雨，花東、恆春半島晚上開始將有雨勢。周六起受颱風影響，東半部、南部有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨或豪雨，中部以北則是高溫炎熱有午後雷雨。

周日颱風位於台灣上空，各地天氣不穩，都可能出現大雨或豪雨。不過由於颱風路徑受到太平洋高壓影響，若高壓減弱速度快、幅度大，颱風就會在偏東方北上，反之則會更偏西才北上，因此對各地的影響如何，都還需要持續觀察。氣象局預計今日深夜到明日清晨發布海警，陸警則可能於明午後發布。

▲璨樹颱風路徑預測再度往北修正。（圖／氣象局）