其它颱風看到台灣就轉向　「璨樹直撲」網驚呆

▲璨樹颱風侵台機率大增。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

網搜小組／鄺郁庭報導

強烈颱風「璨樹」逼近台灣，而且侵台機率很高，路徑更讓天氣風險公司總經理彭啟明直呼，想到曾重創台灣的強颱「莫蘭蒂」。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到近年很多颱風「看到台灣就轉向」，璨樹反而來勢洶洶，不禁問卦「璨樹是近幾年最帶種的颱風嗎？」話題讓其他人也笑出來，意外引發熱論。

本站今年7月曾報導《看到台灣就轉向！網驚「已1年沒颱風假」都逃跑 爆出恐怖事實》、《網熱議烟花「左→上→左」自己繞走！挖出6年前天鵝：完美閃避》，當時網友熱議，近年很多颱風都看似會襲台，但最後不是擦邊球，就是突然大轉彎，反而是南北韓、日本這幾年吃了無數颱風，真的很奇怪。

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▲先前中颱烟花走出神秘路徑，引發網友討論。（圖／氣象局）

而這次「璨樹」來勢洶洶也引發討論，就有網友表示，從預測路徑圖來看，璨樹侵襲台灣的機會很大，開玩笑直呼「（其他颱風）看到AT立場、天氣之子、護國神山都不敢來，就璨樹這顆來勢洶洶」，忍不住封它為「近幾年最帶種的颱風」。

貼文一出，其他人也紛紛熱議，「哪次不是最後歪的」、「有種正面硬上啊」、「央哥：X！這兩年沒對手啦」、「話別說得太早」、「晚點越想越不對，就拐走了」、「有種補班日當天強到全台放假」、「等等下雨下到你叫不要」、「走到家門口來個90度大轉彎閃人」、「上次來勢洶洶的西南颱，還不是乖乖蹲到週末才速速通過台灣，我都以為台灣自帶紅綠燈了。」

▲強烈颱風璨樹讓彭啟明想到曾重創台灣的強颱「莫蘭蒂」。（圖／氣象局）

不過，更多網友則是在抱怨「璨樹」很不會挑來的時間點，像PTT就爆出各種討論「有沒有颱風他X靠X選唯一假日來八卦」、「有沒有颱風都六日來的八卦？」氣呼「有種禮拜六來」、「已經沒有颱風假了，太晚了，我們不要了」、「禮拜天來算什麼好漢」、「有種不要禮拜天，六或一都行，來吧！」

另外，也有人擔心一個很嚴重的問題，認為颱風如果臨時轉彎更糟糕，「颱風也能護台吧，之前颱風都不來害台灣缺水」、「氣候變遷，再不想因應方案就每年缺水」、「很明顯的氣候變遷，以後颱風都不太會登」、「再沒颱風進來，冬天就要開始節省水了。」

但若是璨樹真的登陸，恐怕會造成嚴重災情，農糧署就提醒，預計台灣11日至14日將受璨樹颱風或其外圍環流影響，此次評估受災風險較大的有8類，包括木瓜、香蕉和西瓜等，呼籲農民朋友不能不注意。此外，擔心嚴重水患的話，台灣《保險法》權威劉北元表示，民眾投保颱洪險前，要先搞懂相關觀念，並傳授3大招：第一招，加買颱風洪水附加險；第二招，摸清保單內容，「颱風洪水險並非萬事都賠」；第三招：中途加保小心得不償失。