網購餐券賣到嚇嚇叫　連鎖咖啡券單週賣破5千杯

▲餐廳有條件開放內用後，網購餐券買氣顯著成長。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

Dleta變種病毒來勢洶洶，讓好不容易趨緩的疫情又升溫，新北市也宣布再禁止內用至15日，台北市則是暫不跟進，不過在警戒降級並有條件開放餐廳內用後，餐飲業者紛紛推出振興方案，飯店吃到飽自助餐重開後，網購平台湧現一波餐券買氣之外，上班族回歸辦公室，也讓便宜又方便的餐券成為日常生活的小確幸。

東森購物網觀察，餐廳開放內用後，餐券買氣顯著成長，以西堤、陶板屋中等價位套餐賣最好，銷售較疫情期間成長7成，目前站上正推出「五星飯店餐券96折起」促銷活動，推薦如西堤牛排餐券2張1,181元，使用無效期、寒舍艾美探索廚房平日自助午晚餐單人券1,288元；美福飯店主推9/30前平日券假日可使用；台北老爺酒店主打即食冷凍包、鳳梨酥、手工牛軋糖等伴手禮外帶券。

遠傳friDay購物則表示，早在宣布微解封時，餐飲票券就曾出現單日成長4倍盛況，後續隨著三級警戒結束、內用解禁後，各式餐券更賣得嚇嚇叫，業績直線上升，尤其知名餐飲集團如王品、知名飯店吃到飽自助餐餐券最受歡迎。為滿足消費者需求，也推出多樣促銷，素食自助餐原素食府雙人下午茶吃到飽，原價836元，特價790元；高雄義大皇家飯店自助餐平日晚餐券，原價1,716元，特價1,505元。

根據PChome 24h購物觀察，餐券銷量近兩週（8/20-9/2對比7/20-8/2）月增率成長逾85%，暢銷類型包含方便取餐的速食及日常必備的咖啡餐券，其中，除了連鎖超商的咖啡一直以來是消費者的熱門選擇之外，85度C咖啡也有一群特定客群，銷量單週可破5,000杯，肯德基與麥當勞則為忙碌上班族便利的午餐好選擇，持續熱銷。

此外，部分消費者顧及防疫安全，仍然會選擇外帶自取美食，隨著這波飲食習慣新趨勢，各大餐飲品牌也開始重視外帶自取的市場，面對即將到來的中秋節，預估會再帶動一波餐券買氣，特別推薦饗賓集團旗下餐飲品牌，如：饗食天堂、饗饗、旭集、開飯川、果然匯等，皆陸續推出外帶限定的個人獨享餐及多人套餐，提供多樣選擇，活動將至9/30。