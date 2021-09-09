九如全人照顧園區開幕　里港警分局藉機向長輩宣導交安

▲里港警分局到 九如鄉「九如全人照顧園區」加強社區宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉「九如全人照顧園區」9日開幕啟用，參與民眾相當多，轄區的里港警分局里交通宣導團也藉著個機會加強社區宣導，針對高齡者設計宣導活動，發放「高齡者交通安全指引摺頁」及「高齡者道安專刊」等教材文宣品，加強「行」的安全教育。

「九如全人照顧園區」因應人口結構改變，高齡及少子化促使多元福利需求不斷增加，該園區建設，主打藉由運動介入及親子、祖孫共伴遊玩空間，打造全齡且社群化的運動場域，以及公共育兒支持性的空間，強化人際間的連結與世代間的共融，更加支持照顧在地化的安居樂業網。

里港分局交通宣導團發放「高齡者交通安全指引摺頁」及「高齡者道安專刊」等教材文宣品，內容有依紅綠燈指示過馬路、秒數足夠方能通過、穿越路口多注意轉彎車、騎乘機車要戴安全帽、遵守兩段式左轉、左轉前注意左後方來車及遠離大型車輛等，加深長輩印象，並提醒他們多注意自身深狀況，勿勉強開車及大型車輛視覺死角。

里港分局分局長楊龍祥呼籲民眾應多關心家中長輩，於清晨、天色昏暗外出時，宜穿著顏色鮮明衣服或配戴反光飾物，騎乘自行車亦應加裝LED閃光燈或反光標誌，加強警示效果，並提醒年長者用路時應隨時注意來車，勿與大型車輛爭道，遵守交通規則，以降低發生事故風險，同時也籲請所有用路人，遵守號誌及建立行人專屬路權正確觀念，禮讓行動較緩慢的年長者，共同營造高齡友善用路環境，一起為交通安全共同努力，共同維護道路安全的最終目標。

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