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華人科學家第一人！中研院院士翁啟惠獲「威爾許化學獎」

▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院前院長翁啟惠榮獲2021年威爾許化學獎(Welch Award in Chemistry)，以表彰其在化學研究的重要貢獻。尤其他於醣科學領域所開發的技術及方法，有助於了解醣分子在生物體及疾病演變上扮演的角色，為新藥和疫苗研發開創新契機。翁啟惠也是首位獲得該獎項的華人科學家。

翁啟惠長年鑽研於化學生物及醣分子科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他所發明的「程式化一鍋式反應法」，讓醣分子能在實驗室裡快速合成，是第一個自動化合成多醣體的化學方法，他的酵素法也是目前唯一可大量而快速合成寡醣的方法。同時，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌之藥物研究等。

翁啟惠學術成就享譽國際，擁有多項院頭銜，包括美國藝術與科學院院士(1996)、美國國家科學院院士(2002)、世界科學院院士(2007) 、歐洲分子生物組織外籍會士(2010) 和美國國家發明學院院士（2014），並於1994年當選中研院院士、2020年當選工硏院院士。他現為中研院院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院(The Scripps Research Institute)的合聘特聘研究員。

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此外，翁啟惠屢獲國際學術榮譽肯定，包括：美國總統年青化學家獎(1986)、國際醣化學獎(1994)、美國化學會哈德遜醣化學獎(1999)、國際酵素化學獎(1999)、美國總統綠色化學獎(2000)、美國化學會合成有機化學獎(2005)、德國宏博資深科學家獎(2006)、傑出化學研究卡頓獎章(2008)、美國化學會亞瑟科博獎(2012)、日經亞洲科技創新 (2012)、沃爾夫化學獎(2014)，以及英國皇家化學會羅賓遜獎(2015)等。

威爾許化學獎由威爾許基金會(Robert A. Welch Foundation)設置，旨在促進和鼓勵基礎化學研究，彰顯化學研究造福人類社會的貢獻。該獎項於化學領域擁有盛名，自1972年設立至今，每年頒發給1至2名，截至上屆已有54位科學家獲此殊榮。包含翁啟惠在內，目前僅2位亞裔科學家獲獎。

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