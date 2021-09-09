　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣第一人！翁啟惠獲頒威爾許化學獎　外界看好諾貝爾獎近了

▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近了。（圖／資料照／記者李毓康攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

威爾許基金會今天公布2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry）得主為前中央研究院院長、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠，成為台灣第一人。

威爾許基金會（The Welch Foundation）董事會主席巴斯（Carin Barth）在新聞稿中表示，威爾許基金會的使命是透過推動化學研究以改善他人生活。數十年來，翁啟惠一直朝著這個目標努力。他在化學與生物學方面取得革命性進步，他的研究方法將促進未來數年的新藥與疫苗開發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

威爾許基金會科學顧問委員會主席德凡（Peter Dervan）則讚許翁啟惠是發展酶催化合成碳水化合物的最重要人物。

翁啟惠曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，該獎項經常被視為諾貝爾獎的前哨，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，今年再獲威爾許化學獎，照國際慣例，拿了沃爾夫獎和威爾許獎後，下一步就是諾貝爾獎，因此外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近了。

▼翁啟惠獲頒威爾許化學獎。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

翁啟惠是世界首位成功以酵素技術大量合成複雜多醣物（多醣及醣胜肽）的科學家，這兩種方法目前也被業界用來開發治療心臟病、中風及各種發炎疾病的新藥，也是首位發展多醣分子自動化化學合成的科學家。

他的研究橫跨化學與生物科學領域，是國際生物化學界的重量級人物，在生物有機化學及醣分子科學有非常重要貢獻，改變大眾對醣分子的認識，且對功能基因體科學的研究及新藥物發展有重大影響，發明「程式化一鍋式酵素反應」，為癌症研究、細菌及病毒感染和免疫功能，帶來疫苗研發與治療的新機會，曾開發醣分子相關的醣蛋白、廣效流感疫苗、醣晶片等。

近來翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊也積極開發廣效疫苗，研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（S蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」，該單株抗體對抗新型冠狀病毒的能力，較現在全球所有單株抗體療法優越百倍以上。

翁啟惠31歲赴美進修博士學位，開啟他進入醣分子科學之路，畢業後也一直在美國學術界進行醣分子科學的研究。留美發展20多年，獲選為美國國家科學院院士，2000年應時任中央研究院院長李遠哲邀請，回台主持中央研究院生物化學多醣體研究室。2003年接掌中研院基因體中心主任、2006年接任中央研究院長、2019年接任國家生技醫療產業策進會會長至今。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
鄭明典貼2張圖：璨樹很接近「最強等級」　專家估陸警時間
中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週三開打
桃園診所揪Delta「全員卻被關14天」　醫心寒LINE對話
今年威脅台灣最強颱風！璨樹最快晚間海警　周末恐登陸防強風豪雨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

邊境防疫太鬆散　專家轟：機師攔不到，埃及爸爸也攔不到

鄭明典貼2張圖：璨樹很接近「最強等級」　專家估陸警時間

護理師染疫醫護緊急採檢全陰性！　台大醫：偷偷覺得我們蠻厲害

12星座女「忘記前任要多久」？雙魚痛哭3天、巨蟹答案太揪心

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週三開打

Delta入侵新北　陳時中列「這5症狀」別去上班上課

台灣第一人！翁啟惠獲頒威爾許化學獎　外界看好諾貝爾獎近了

被要求隔離卻流浪到半夜！板橋群聚社區撤離400人　竟有住戶被遺忘

桃園診所揪Delta「全員卻被關14天」　醫心寒LINE對話曝光

今年威脅台灣最強颱風！璨樹最快晚間海警　周末恐登陸防強風豪雨

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

李佳穎爆秘婚「180cm大仁哥」2年！　曾認「隨時想結婚」…大方燦笑回應

邊境防疫太鬆散　專家轟：機師攔不到，埃及爸爸也攔不到

鄭明典貼2張圖：璨樹很接近「最強等級」　專家估陸警時間

護理師染疫醫護緊急採檢全陰性！　台大醫：偷偷覺得我們蠻厲害

12星座女「忘記前任要多久」？雙魚痛哭3天、巨蟹答案太揪心

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週三開打

Delta入侵新北　陳時中列「這5症狀」別去上班上課

台灣第一人！翁啟惠獲頒威爾許化學獎　外界看好諾貝爾獎近了

被要求隔離卻流浪到半夜！板橋群聚社區撤離400人　竟有住戶被遺忘

桃園診所揪Delta「全員卻被關14天」　醫心寒LINE對話曝光

今年威脅台灣最強颱風！璨樹最快晚間海警　周末恐登陸防強風豪雨

邊境防疫太鬆散　專家轟：機師攔不到，埃及爸爸也攔不到

鄭明典貼2張圖：璨樹很接近「最強等級」　專家估陸警時間

張泰山盼林智勝破全壘打紀錄　無緣300轟是「完美中的不完美」

黃子鵬愛小孩問老婆「願意再生嗎？」 觸身球衝突爆怒地雷是自己

痘痘長不停？皮膚科醫師曝「減少痘痘復發」3大關鍵

護理師染疫醫護緊急採檢全陰性！　台大醫：偷偷覺得我們蠻厲害

五倍券亮相！蘇貞昌今公布樣張　5QA看懂紙本、數位券領取方法

12星座女「忘記前任要多久」？雙魚痛哭3天、巨蟹答案太揪心

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週三開打

Delta入侵新北　陳時中列「這5症狀」別去上班上課

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

即／璨樹瞪眼2天變強颱　路徑再南修

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

確診埃及爸足跡曝光！曾到白沙灣玩6小時

Delta入侵　名醫預言蔡政府下場

有症狀別上班、上課！陳時中籲「盡速就醫採檢」

鋼砲璨樹長胖！歐預報9／12恐登陸

昨增7起打疫苗猝死！2青壯年打高端「4~6天後死亡」

鄧佳華工作內容曝光！連千毅：包吃包住

Delta入台　他驚：跟5月越來越像

埃及爸「解隔陰轉陽」！重症醫提議改標準

更多熱門

相關新聞

諾貝爾化學獎得主根岸英一辭世

諾貝爾化學獎得主根岸英一辭世

定居美國印第安納州的日籍化學家根岸英一本月6日離世，享壽85歲，一生致力有機化合物合成，讓製藥界研發新藥造福人類；他終其一生保有日本籍，經常鼓勵日本年輕人走向世界。

霍特獎區域賽首移台灣　徐榛蔚勉花蓮代表隊奪冠

霍特獎區域賽首移台灣　徐榛蔚勉花蓮代表隊奪冠

翁啟惠案逆轉！監委王美玉：雖不構成貪污　仍有財產申報不實問題

翁啟惠案逆轉！監委王美玉：雖不構成貪污　仍有財產申報不實問題

浩鼎內線交易案　檢方不上訴無罪確定

浩鼎內線交易案　檢方不上訴無罪確定

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白

關鍵字：

翁啟惠威爾許化學獎諾貝爾獎

讀者迴響

熱門新聞

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

即／璨樹瞪眼2天變強颱　路徑再南修

情侶爆口角　她掏折疊刀砍殺男友

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

確診埃及爸足跡曝光！曾到白沙灣玩6小時

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

更多

最夯影音

更多
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面