台灣第一人！翁啟惠獲頒威爾許化學獎　外界看好諾貝爾獎近了

▲外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近了。（圖／資料照／記者李毓康攝）



文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

威爾許基金會今天公布2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry）得主為前中央研究院院長、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠，成為台灣第一人。

威爾許基金會（The Welch Foundation）董事會主席巴斯（Carin Barth）在新聞稿中表示，威爾許基金會的使命是透過推動化學研究以改善他人生活。數十年來，翁啟惠一直朝著這個目標努力。他在化學與生物學方面取得革命性進步，他的研究方法將促進未來數年的新藥與疫苗開發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

威爾許基金會科學顧問委員會主席德凡（Peter Dervan）則讚許翁啟惠是發展酶催化合成碳水化合物的最重要人物。

翁啟惠曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，該獎項經常被視為諾貝爾獎的前哨，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，今年再獲威爾許化學獎，照國際慣例，拿了沃爾夫獎和威爾許獎後，下一步就是諾貝爾獎，因此外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近了。

▼翁啟惠獲頒威爾許化學獎。（圖／資料照／記者李毓康攝）



翁啟惠是世界首位成功以酵素技術大量合成複雜多醣物（多醣及醣胜肽）的科學家，這兩種方法目前也被業界用來開發治療心臟病、中風及各種發炎疾病的新藥，也是首位發展多醣分子自動化化學合成的科學家。

他的研究橫跨化學與生物科學領域，是國際生物化學界的重量級人物，在生物有機化學及醣分子科學有非常重要貢獻，改變大眾對醣分子的認識，且對功能基因體科學的研究及新藥物發展有重大影響，發明「程式化一鍋式酵素反應」，為癌症研究、細菌及病毒感染和免疫功能，帶來疫苗研發與治療的新機會，曾開發醣分子相關的醣蛋白、廣效流感疫苗、醣晶片等。

近來翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊也積極開發廣效疫苗，研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（S蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」，該單株抗體對抗新型冠狀病毒的能力，較現在全球所有單株抗體療法優越百倍以上。

翁啟惠31歲赴美進修博士學位，開啟他進入醣分子科學之路，畢業後也一直在美國學術界進行醣分子科學的研究。留美發展20多年，獲選為美國國家科學院院士，2000年應時任中央研究院院長李遠哲邀請，回台主持中央研究院生物化學多醣體研究室。2003年接掌中研院基因體中心主任、2006年接任中央研究院長、2019年接任國家生技醫療產業策進會會長至今。