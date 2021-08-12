中研院前所長偷吃女助理！博士妻秀juicy對話　索賠一棟房+1500萬

▲中研院前研究所所長控告妻子叫律師對他恐嚇取財。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

中研院某研究所簡姓前所長被同有博士學位的妻子抓到疑似出軌，透過律師拿出蔡對女研究助理說：「就是要寵你」、「享受兩人世界」等LINE對話，要求簡賠償1棟汐止房子外加1500萬元，否則開記者會爆料，「內容juicy嘛，周刊喜歡啊」，簡控告妻子涉嫌恐嚇取財，但台北地檢署認為這只是妻子談判索賠的手段，不算恐嚇等裡由，2度處分不起訴。

簡男現在仍在中研院擔任研究員，他在2019年卸任所長一職前，曾向蔡姓妻子表示想離婚，妻子懷疑遭背叛，找到簡與中研院女研究助理的煽情LINE對話，包括女助理傳送「所以你2017就愛上我了」、「那我大概是2018開始喜歡你」、「我們有兩年的蜜月期再生小孩」。

▲中研院經濟所所長簡錦漢。（圖／資料照）

簡則回覆「我都說我愛慕你很久了」、「就是要寵愛你」、「謝謝你、好愛你」、「先享受兩人世界」，簡妻認為根本是簡男外遇通姦，想躲避賠償責任，才會想離婚，因此找律師協助談判，要簡撤回離婚告訴，並且答應把汐止的房子和現金1500萬元都賠償給妻子。

但是簡認為，妻子找來的陳姓律師分別在律師事務所，或是電話中，以恫嚇方式逼他同意賠償，包括律師說「我知道你的直屬長官是這個」，然後律師拿出與總統蔡英文的合照，另外又提到「黃國昌對這個有興趣，會請黃國昌開記者會」，妻子還在談判過程中說：「LINE裡面的內容很juicy嘛，周刊也很喜歡登啊」，並直接去向中研院副院長要求協助。

▲檢察官認定妻子認為擔任公職的丈夫外遇，以開記者會當手段要求賠償不算恐嚇。（示意圖／Pexels）

簡妻挨告恐嚇後表示，都是委託律師和簡去談判，不曉得談判過程發生什麼事情，不過簡利用權勢和助理發生婚外情，對中研院和家庭都造成傷害，是可受公評之事。檢察官首度調查後認為，簡無法證明這些LINE對話是假的，依照內容有提及當事人的隱私情節來看，可以推定確實是簡和女助理的對話。

檢察官認為，簡與女助理相處已經逾越男女分際，侵害簡妻的配偶權，違反官箴，簡妻本來就可以配偶權遭侵害為由求償，且中研院所長與女助理的私交，也與公益有關，簡妻用開記者會或要求上級究責當談判手段，即使讓人不舒服，也不構成恐嚇、強制等罪，因此處分不起訴，經高檢署再議發回後，北檢日前再度以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

中研院健檢爆回扣 女科長4年A80萬元外加帶老公免費檢查6萬

老和尚驚人財力曝！房產貸款3000萬借女信徒 一去不回控詐欺

「碰碰碰」嚇死人 清潔+保全一原因猛敲廁所門挨告恐嚇