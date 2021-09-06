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中研院前所長偷吃女助理！她甜傳「快娶我回家」　不倫代價曝

▲中研院經濟所所長簡錦漢。（圖／資料照）

▲中央研究院經濟研究所前所長簡錦漢偷吃謝姓女助理，正宮向小三求償100萬元。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

不倫戀！已婚的中央研究院經濟研究所前所長簡錦漢與謝姓研究助理發展婚外情，蔡姓元配憤求償，指控2人從2019年5月起共同出國旅遊8次，謝女甚至傳「當個稱職女主人」及「我們有兩年的蜜月期再生小孩」，元配認謝女為了取代她，背後慫恿丈夫提起離婚訴訟，迄今無悔悟，令她痛苦不堪，向謝女求償100萬元，士林地院審理判謝女須賠60萬元。

謝女提出抗辯，她與簡錦漢僅同事關係，並無逾越一般男女交往分際，其次，蔡姓元配所提的證物並不是她與簡錦漢間的對話紀錄，有遭偽造或變造的疑慮，並向法官表示，蔡姓元配與簡錦漢已長期不睦，婚姻觸礁與她無關，另蔡姓元配也未舉證證明她罹精神上疾患與她所為間有因果關係，縱然她的行為有所不當，請求撫慰金也過高。

對於謝女雖一再質疑對話證據遭偽、變造或移花接木，法官對照另案家事訴訟中，蔡姓元配早已提出該等證據資料，考量離婚訴訟是簡錦漢對蔡女提起，涉訟歷程不僅與LINE對話紀錄相互吻合，且元配也是基於防衛婚姻始拍攝該等對話紀錄向家事法院提出，何況，謝女不否認簡錦漢除她之外還有數名研究助理。

正宮委屈向法官表示，從LINE對話看見2人互稱老公老婆，傾訴愛意思念之外，已經令她痛心，但沒想到謝女更慫恿丈夫與她離婚，更囂張稱要「當個稱職女主人」、甚至曝露自己從2018年開始喜歡簡錦漢，且表達「我們有兩年的蜜月期再生小孩」、「再享受有一窩小豬的世界」等，簡甚至積極回應「我好想讓我們的關係可以公開，讓我們的關係在自然的環境進行」、「我腦海裡的未來就是跟你一起的未來」。

▼正官心碎表示，謝姓女助理為了想取代她的位置，從中慫恿丈夫離婚。（示意圖／Pakutaso）

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

法官勘驗簡與謝姓小三對話發現，簡傳「我對你的愛，就是不需要你改變任何方面」，2人甚至多次搭乘同班機前往同一目的地或返國，甚至自己承認出國有時未向任職機關請假，足見2人互以情侶關係相待。

簡錦漢身為被告上司，卻因兩人間特殊情誼而容任謝女不假外出旅遊，更證明謝女與簡錦漢關係早已超越一般男女交往，蔡姓元配主張謝女介入其婚姻關係，並破壞家庭生活圓滿，而侵害其配偶的身分法益，確有依憑。

法官斟酌雙方身分、經濟，蔡姓元配擁有博士學位，長年擔任大學教授、各學會理事及監事，2019年所得約200餘萬元，謝女為研究所畢業，曾任職國科會計畫助理、研究助理等，離職前每月薪資約5萬元，2019年所得約60餘萬元，認判賠60萬元給蔡姓元配為適當。全案可上訴。

中研院前所長偷吃女助理！博士妻秀juicy對話　索賠一棟房+1500萬
 

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