厚片鋪滿肉片＋牽絲起司！超商5款銅板價燒肉新品　加10元爽喝咖啡

▲萊爾富開賣5款最新燒肉鮮食。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

燒肉控開吃了！就有超商推出5款全新燒肉鮮食，不僅吃得到加了滿滿蘑菇醬、黑胡椒醬的鐵板麵，還有超邪惡韓式泡菜燒肉厚片，咬下是超濃郁的泡菜燒肉搭配牽絲起司，最便宜只要花35元就能爽吃一波，另外，即日起至9/7，購買指定燒肉鮮食加10元就能喝中杯美式。

萊爾富推出最新5款燒肉鮮食，首先是超邪惡「雙醬燒肉鐵板麵」，燒肉淋上蘑菇醬和黑胡椒醬，吃起來又香又辣超過癮，而喜歡韓式燒肉的人絕對不能錯過「韓式豬肉拌飯」，3種韓式常見小菜豆芽、海帶和小黃瓜搭配豬肉醃漬韓式甜辣醬汁，甜鹹微辣超下飯。

▲想吃燒肉不用花大錢，最便宜只要花35元就能搞定。



早餐點心則可選擇「海苔飯捲－韓式燒肉」，使用韓式香料醃豬肉片搭配韓式辣醬，肉質柔軟細緻又夠味；「Hi-Life Original三角飯糰-炙燒牛」以火烤烤肉醬攪拌牛肉片，一口咬下超滿足；「韓式泡菜燒肉厚片」使用微酸泡菜燒肉搭配牽絲起司絲，配上厚片吐司，送進嘴裡是滿滿的幸福感。

這5款燒肉鮮食通通都只要銅板價就能搞定，不過萊爾富也限時祭出組合優惠，即日起至9/7前，只要購買指定燒肉鮮食，加10元即可爽喝Hi Café中杯熱美式咖啡、樂法私藏紅茶、光泉冷泡茶冰釀烏龍以及果茶物語蘋果紅茶等。

吃完鹹的如果想來點甜的，一定要吃全家最新打造的「米其林霜淇淋」，可以看到基本大小的霜淇淋瞬間變胖近1倍，光是外型就療癒到不行，尤其搭配近日新出的粉橘色「日日蜜柑霜淇淋」，根本捨不得吃，且只有綜合口味才有，還加量不加價，即日起全台30門市限定販售。

▲變胖的霜淇淋超級可愛。（圖／全家提供）

「日日蜜柑霜淇淋」選用日本蜜柑最大產地和歌山縣所產的溫州蜜柑，其果實特色甜度高，糖酸比例適中，橘黃色冰體適合艷陽高照夏日拍照打卡，味道酸甜不膩口，在炎熱的夏天裡吃上一支超享受。