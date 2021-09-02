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還有2天！超商哈根達斯冰沙「買1送1」　4大咖啡飲品第2杯半價

▲▼7-ELEVEN與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」現在買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者周姈姈／綜合報導

只剩2天快衝去買！7-11超邪惡「哈根達斯聯名冰沙」現在買1送1，換算下來每杯只要花75元就能爽爽喝，另外還有CITY系列4大咖啡飲品任選第2杯半價優惠，趕快把握時間省荷包了。星巴克則是即日起至9/12推出數位優惠活動，民眾有機會可以獲得「全品項第2杯半價」優惠，咖啡控趕快喝起來。

7-11即日起至9/3祭出開學季活動，其中哈根達斯控有福了，現在哈根達斯聯名冰沙直接「買1送1」，可任選果仁咖啡冰沙或莓好拿鐵冰沙。

莓好拿鐵冰沙以哈根達斯新鮮草莓冰淇淋製成，加入CITY CAFE牛奶，不但喝得到酸甜草莓滋味與牛奶香，還吃得到草莓果肉，另一款果仁咖啡冰沙，則是以原粒飽滿、堅果味濃郁的夏威夷果仁冰淇淋為基底製成，搭配CITYCAFE濃縮咖啡，濃順口感與堅果顆粒交融，具豐富層次感。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲CITY系列特大杯美式、現萃茶、風味飲品以及珍珠飲品則是任選第2杯半價。（圖／7-11提供）

另外，這次7-11還有CITY系列4大指定商品「任選第2杯半價」優惠，包含特大杯美式、現萃茶、風味飲品以及珍珠飲品系列，咖啡控可要好好把握機會了。

星巴克則是有數位活動，即日起至9/12於網頁推出「TOGETHER FOR BETTER【一起解鎖星知識】數位體驗」，只要連線3個咖啡豆，馬上就能領取數位優惠，品項除第2杯半價外，還有買2送1券、冷萃咖啡折價券等，兌換期限為獲券日+2天，其優惠不適用於外送平台及行動預點服務，部分門市也不提供兌換。

▲星巴克即日起至9/12推出第2杯半價活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

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