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社會 社會焦點 保障人權

未開工先噴20萬！越男不懂中文...提早離開檢疫處2個半小時慘了

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）
▲一名阮姓男子未注意檢疫截止日應為期滿14日的24時止，即提早離開，遭到開罰20萬。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名越南籍移工入境時按規定進行居家檢疫，檢疫最後一晚的約間9時24分，因誤以為「已經期滿」而離開檢疫處，遭新竹縣政府衛生局裁處20萬元，事後因無力繳納罰金，本案遭移往法務部行政執行署新竹分署(下稱新竹分署)催討。新竹分署調查，該名移工因看不懂中文、入境時無翻譯解釋，加上檢疫期間也未收到人員告知「應至第14天當天24時為止」才算期滿，實在不是明知故犯，新竹分署了解後，秉持「公義與關懷」執行理念，提供寬緩分期繳納方式，幫助其渡過防疫難關。

阮姓越籍移工的妻子在台擔任作業員，為改善家裡經濟狀況，阮男以依親方式一起來台工作，沒想到一入境，就因為不懂防疫規定遭裁處20萬元。

新竹分署透過居留證得知阮男居留地址，派員查訪，透過房東熱心居中翻譯，才知道阮男入境時以為簡易期滿的最後一天就可離開，不知應檢疫至最後一日的「24時」，並非惡意開溜，且阮男原本就因經濟吃緊，才離鄉背井遠赴台灣討生活，沒想到還沒工作賺錢就先收到20萬的巨額罰單，讓他不知該如何是好。

新竹分署人員了解男子的無心之過與困難後，將心比心，協助申請喘息機會，讓他能以按月分期的方式繳納罰金，並由來台已有工作的妻子為擔保，阮男也配合良好，目前均如期繳納中，本案終短暫圓滿達成。

新竹分署也呼籲民眾，對於居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫裁罰案件移送執行，將依法採取迅速且強力之執行手段，絕不容有任何防疫破口，以遏止民眾無視相關防疫規定且拒不繳納罰緩之惡意行為，然如確有經濟困難，可檢具相關證明文件，申請分期繳納共度難關。

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