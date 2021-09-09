不斷更新／從嚴防堵Delta！　8縣市宣布1確診即全校停課

▲台灣國內已傳出多起確診者病毒基因定序確定為Delta病毒，台中市府開出第一槍，宣布全校只要有1人確診即全校停課。（圖／示意圖，與本案無關／記者湯興漢攝）
記者林冠吟／整理報導
新北幼兒園日前爆發群聚事件，而先前北科附工傳出有學生確診，開學僅3天就緊急宣布停課，引起民眾對於校園防疫措施的重視，而目前根據指揮中心規定，全校1確診全班停課，2確診全校停課；台中市8日宣布，若有學校1人確診，全校停課14天，只要學生有接觸史或足跡重疊狀況需要篩檢，不排除採取預防性停課。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理各縣市各級學校停課標準。
台北：
台北市政府指出，若北市校園出現Delta病毒，原則進行全校停課14天，若有確診病例的接觸者出現，啟動1至5天預防性停課。
新北：
新北市指出，1例確診，該班停課14天、全校預防性停課3天，2例確診全校停課14天。
基隆：
基隆市長林右昌宣布，只要有1例確診，全校停課14天，並同步啟動「停課不停學」應變計畫，改採線上教學模式，繼續孩子的課業學習。
桃園：
桃園市長鄭文燦指出，為防感染擴大將採取「三個加強版政策」
1.1人確診，全校停課14天。
2.確診者之同班同學及同學家人一律送集中檢疫所。
3.傳出有確診者學校師生全部進行PCR採檢。
新竹縣：
教育處指出，1班有1位師生確診新冠肺炎，該班停課；若1校有2位以上師生確診，全校停課。
新竹市：若1人確診，全校師生停課14天。
苗栗：
苗栗縣教育處指出，目前還是依照中央防疫停課的指引，1人確診全班停課，2人確診全校停課，視疫情滾動修正。
台中：
台中市長盧秀燕宣布，只要有學校1人確診，全校停課14天；只要學生有接觸史或足跡重疊狀況需要篩檢，在篩檢期間還沒確定時，若個案有高度風險，不排除採取預防性停課。
彰化：
彰化縣政府表示，目前各級學校停課標準，仍依中央指引1確診全班停課，2確診全校停課。
南投：
南投縣教育處回覆，現仍維持中央疫情中心指示的「出現1例確診個案，該班停課14天，如果有2例確診案全校停課14天，停課期間實施線上教學」措施，但若真有學生染疫，將與衛生單位共同就疫情影響程度評估是否加嚴防疫管制。
雲林：
雲林縣教育處表示，校園防疫加嚴，各校有1位確診，該校停課14天。
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南：
台南市政府指出，若各幼兒園察覺有疑似高風險個案，可自行決定該班級或全園停課1日；有師生1人被匡列，增訂該班停課2日、全園停課1日；有1人確診，則全園需停課2週；大專院校的停課辦法則與遵守疫情指揮中心規定。
高雄：
依教育部指引，1人確診全班停課，2人確診全校停課；幼兒園教職員工無論是否打過疫苗，每周皆必須公費快篩1次。
屏東：仍依中央指引規範。
宜蘭：
宜蘭縣政府表示，依中央指引，1確診即全班停課，2確診全校停課，但視疫情變化滾動式調整。
花蓮：尚未宣布。
台東：
只要學校出現確診病例，全校停課14天，全面消毒。
金門：尚未宣布。
澎湖：尚未宣布。
連江：尚未宣布。
讀者迴響