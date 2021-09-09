LIVE／侯友宜最新說明　幼兒園群聚23確診、板橋社區400人清空

記者楊蕓／新北報導

新北幼兒園疫情延燒，8日新增7名確診者，累計已23人染疫，病毒基因定序確認是Delta變異株， 板橋某社區大樓爆出６例確診，新北市長侯友宜緊急下令清空，並陸續將400名住戶送往集中檢疫所隔離，侯友宜9日上午召開記者會說明最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

昨日共有3校、4199位師生採預防性停課，不料昨晚再傳出，板橋區1間國小緊急向家長發出停課說明，因學校部分學生居住該社區，目前啟動居家隔離措施，並進行PCR檢驗等待結果中。

為防堵Delta病毒擴大，侯友宜已宣布強化二級警戒、加強防疫管制，自9月9日至9月15日，餐飲業、美食街、超市、市場、夜市「禁止內用。戶外活動部分，關閉各項運動場所，包括運動中心、運動聚點、體育館；室外部分，關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場。

藝文場館也將關閉，圖書館僅提供線上預約、定點取書；溫泉大眾池、露營場、旅宿業附屬設施（健身房、泳池、兒童遊戲室、餐飲）不開放；風景區人流管致持續降載50％。

由於Delta病毒已擴散至社區，新北市已部署33處社區篩檢站，侯友宜也鼓勵市民多多出來篩檢，阻斷隱形傳播鏈。