「30多歲幸運兒」打疫苗爽中3千萬豪宅！港加碼再捐一套4千萬新房

▲香港打疫苗送豪宅開獎。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

今年5月香港各界響應港府號召，推出多項針對疫苗接種者的抽獎計劃。其中，兩家香港建商共同捐出，一套價值1080萬港元（約新台幣3854萬元）的40平方米（約12坪）新房參與抽獎活動，引發最多關注。8日中午，活動正式開獎，一名「80後」的疫苗接種者獲得該房產的所有權。

據《環球時報》報導，房屋實用面積約41.7平方米，價值1080萬港元。此外，活動主辦方還送出了20份每份價值10萬港元（約新台幣36萬元）的預付卡簽帳額或信用卡免費簽帳額，贈予已接種疫苗的持有效香港居民身分證的市民。

第一輪抽獎活動在9月1日截止，超過250萬人登記。9月8日中午正式開獎，在多名監獎嘉賓見證下，電腦系統抽出了21名獲獎者。據悉，一名Z字頭的身分證號碼抽中豪宅（Z：1980年1月1日至1988年12月31日於香港登記出生的人士）。

兩家建商早前還宣布，若9月30日前香港達到500萬人已接種至少1劑疫苗，第二輪抽獎中將繼續捐出一套價值約1200萬港元的新房，給已接種二劑疫苗且年滿18歲的一名香港永久居民。

此外，主辦方也將繼續捐出20份獎學金，每份價值20萬元的預付卡簽帳額或信用卡免費簽帳額，通過抽獎活動送予12歲至18歲的已接種疫苗的香港居民。第二輪抽獎活動將在9月30日截止，10月7日開獎。