「來港易」15日生效　大陸民眾每日2000名額「免隔離14天」

▲深圳羅湖出入境口岸。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（7）日表示，「來港易」計劃將於9月15日正式推出，在中國內地居住，除中高風險區的非香港居民，抵港均可豁免14天的強制檢疫隔離措施。據了解，「來港易」計劃每日將在深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸各推出1000人的名額，具體實行方式則另待時機公布。

▲香港特首林鄭月娥與深圳市委書記王偉中。（圖／翻攝香港政府新聞網）

《中新網》報導，林鄭月娥還表示，「回港易」計劃於明（8）日零時起全面恢復，香港居民從內地全境及澳門回港，可豁免強制檢疫，但目前仍處於疫情中、高風險的地區除外。

據了解，在新冠肺炎疫情來襲前，大陸內地旅客是香港旅遊業的主要來源，數據顯示，疫情前內地入境旅客人次約達4377萬人，日均旅客數約12萬人次。受到新冠肺炎疫情影響，2020年內地訪港旅客量減少九成，僅剩271萬人次。

香港特首林鄭月娥昨（6）日於深圳出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議。林鄭月娥表示，全港市民盼望早日逐步進行免檢疫往返內地，會後兩地將簽署協議，包括落實兩地在河套深港科技創新合作區的項目、加強法律及爭議解決服務，以及香港大學與深圳市政府在深圳合作辦學的計劃。