長榮機師染疫　立委要求優先讓全桃園市民完整施打疫苗

地方中心／桃園報導

針對長榮機師突破性感染，且傳給就讀北科附工的兒子，造成全校停課，且師生含隔離生及家人共2800人進行PCR採檢，立委萬美玲表示，桃園市民已因此再次陷入恐慌，她向中央喊話，要求讓桃園市民優先接受完整疫苗施打。

▲國民黨立委萬美玲。(資料照／記者屠惠剛攝)

萬美玲指出，雖然北科附工師生第一次PCR結果全數陰性，但她仍擔憂此檢測結果恐怕沒有樂觀與放心的本錢。

萬美玲說明由於該生高度懷疑為Delta變異病毒，且Ct值11為，為高傳染性個案，且病毒還會有一段潛伏期，恐怕「全數陰性」的這個數字還需要嚴密監控。

▲桃園市政府公布確診長榮機師案相關足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

萬美玲說許多家長也抱怨，為何已知學校有確診，卻還要讓學生到校上課？指揮中心每天公布確診者足跡，不就是希望大家能夠提高警覺避免前往，而校園有了確診個案，卻讓不知情的家長跟學生到校後才宣布，若說只是為了方便集體採檢，家長恐怕無法接受，此外北科附工位在桃園市中心的鬧區，學生的活動力強，搭乘過的公車、消費過的商家等等，如何一一做好疫調，不可輕忽。

萬美玲直指桃園市作為國門之都，從去年疫情開始，不管是部桃院內感染事件、華航諾富特事件，以及這次 #長榮機師染疫事件，每一次都造成桃園市民高度恐慌，生活大受影響，每一個破口都可能成為台灣防疫難以承受之痛！

萬美玲最後說，希望鄭文燦市長能記取過去的事件，縱使沒有辦法做到超前部署，也要能精凖疫調並有效控制疫情，中央也必須檢討各項防疫政策，不能再有任何破口產生！桃園在防疫的第一線，萬美玲強烈要求指揮中心，立即讓全桃園可施打疫苗之市民，優先給予完整疫苗接種！