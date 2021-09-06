前台大醫：3種人最容易突破性感染！英研究「多無症狀」防疫陷麻煩

▲英國研究發現，打完疫苗後發生突破性感染大多無症狀。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

長榮航空1名機師突破性感染，且確定為Delta變異株，引發國人憂心。而近日英國研究顯示，疫苗突破性感染無症狀機率高出2倍，產生後遺症及住院機率變低。前台大感染科醫師林氏璧認為，突破性感染仍是防疫上觀察指標，有3群人最容易中鏢，建議在一定疫苗覆蓋率後要回頭衝第二劑覆蓋率，並由上述族群開始。

近來國人對突破性感染聞之色變，前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》分享刺胳針感染醫學期刊刊登的英國研究指出，疫苗仍能提供保護力、防止重症、住院及後遺症，突破性感染的風險極低。該項研究採用病例對照，資料取於超過100萬成年人疫苗施打與否及染疫紀錄，突破性感染者於去年12/8至今年7/4接種至少一劑疫苗，並抓出接種後陽性確診者，和沒打疫苗篩檢陽性者對比。

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結果發現在124萬名打完一劑疫苗成年人中，有0.5%出現突破性感染；在97萬多名打完2劑疫苗成年人中，突破性感染比例僅有0.2%。研究指出，容易發生突破性感染的風險因子，包括超過60歲較衰弱年長者在打完一劑疫苗後，風險為1.93倍；生活於貧困地區者接種第一劑後風險1.11倍；無肥胖者接種第一劑仍感染風險較低，為0.84倍。

▲英國研究發現有3族群最容易發生突破性感染。（示意圖／路透）

林氏璧表示，在出現突破性感染人群中，和未打疫苗者相比，所有症狀「都比較少」。然而，有2倍機會即使感染也是無症狀，特別是在60歲以上老人，「這個對於個人來說應該算是好事，但對整體防疫來說比較麻煩，就是無症狀感染者比例變多。」即便打過疫苗仍要小心，針對上述3族群值得考慮施打加強針。

林氏璧強調，「突破性感染本來就是可能出現的！」該篇研究已是Delta開始流行時間點，打完2劑疫苗發生突破性感染不過千分之2，「不能只放大這個2，忘記那998人沒有染疫。」對於高風險已接種疫苗者，如台灣機師，仍應定期檢測，避免因無症狀感染而讓Delta溜進來。未來若進入社區，對於打疫苗後的長照機構服務人員或醫護來說，定期篩檢也很重要。

林氏璧進一步解釋，從研究中可見打完第一劑疫苗至第二劑之前，有3群人較易發生突破性感染，對於台灣多半人衝第一劑的政策也有啟示，「在一定的覆蓋率後應該要回頭衝第二劑覆蓋率了，且可能該從老人家，肥胖者開始。」英國近來將準備公布加強針策略，但是否在施打加強針後能有效增強保護力，則有待進一步研究。