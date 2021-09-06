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前台大醫：3種人最容易突破性感染！英研究「多無症狀」防疫陷麻煩

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲英國研究發現，打完疫苗後發生突破性感染大多無症狀。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

長榮航空1名機師突破性感染，且確定為Delta變異株，引發國人憂心。而近日英國研究顯示，疫苗突破性感染無症狀機率高出2倍，產生後遺症及住院機率變低。前台大感染科醫師林氏璧認為，突破性感染仍是防疫上觀察指標，有3群人最容易中鏢，建議在一定疫苗覆蓋率後要回頭衝第二劑覆蓋率，並由上述族群開始。

近來國人對突破性感染聞之色變，前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》分享刺胳針感染醫學期刊刊登的英國研究指出，疫苗仍能提供保護力、防止重症、住院及後遺症，突破性感染的風險極低。該項研究採用病例對照，資料取於超過100萬成年人疫苗施打與否及染疫紀錄，突破性感染者於去年12/8至今年7/4接種至少一劑疫苗，並抓出接種後陽性確診者，和沒打疫苗篩檢陽性者對比。

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結果發現在124萬名打完一劑疫苗成年人中，有0.5%出現突破性感染；在97萬多名打完2劑疫苗成年人中，突破性感染比例僅有0.2%。研究指出，容易發生突破性感染的風險因子，包括超過60歲較衰弱年長者在打完一劑疫苗後，風險為1.93倍；生活於貧困地區者接種第一劑後風險1.11倍；無肥胖者接種第一劑仍感染風險較低，為0.84倍。

▲▼英國,疫苗接種。（圖／路透）

▲英國研究發現有3族群最容易發生突破性感染。（示意圖／路透）

林氏璧表示，在出現突破性感染人群中，和未打疫苗者相比，所有症狀「都比較少」。然而，有2倍機會即使感染也是無症狀，特別是在60歲以上老人，「這個對於個人來說應該算是好事，但對整體防疫來說比較麻煩，就是無症狀感染者比例變多。」即便打過疫苗仍要小心，針對上述3族群值得考慮施打加強針。

林氏璧強調，「突破性感染本來就是可能出現的！」該篇研究已是Delta開始流行時間點，打完2劑疫苗發生突破性感染不過千分之2，「不能只放大這個2，忘記那998人沒有染疫。」對於高風險已接種疫苗者，如台灣機師，仍應定期檢測，避免因無症狀感染而讓Delta溜進來。未來若進入社區，對於打疫苗後的長照機構服務人員或醫護來說，定期篩檢也很重要。

林氏璧進一步解釋，從研究中可見打完第一劑疫苗至第二劑之前，有3群人較易發生突破性感染，對於台灣多半人衝第一劑的政策也有啟示，「在一定的覆蓋率後應該要回頭衝第二劑覆蓋率了，且可能該從老人家，肥胖者開始。」英國近來將準備公布加強針策略，但是否在施打加強針後能有效增強保護力，則有待進一步研究。

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