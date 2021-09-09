▲中部百貨周年慶開跑，廣三SOGO送6000萬振心禮金。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全台最早百貨周年慶開跑！台中廣三SOGO宣布，週年慶將於9月9日登場，也推出史上最長的加碼活動，同時也公布加碼振興券方案，消費者只要持振興券消費滿3000元即可兌換「6000元振心禮金」，預計1萬份，總計再加碼6000萬元。

台中廣三SOGO自9月9日至10月17日，化妝品滿2000送200，全館滿3000送300、名品/珠寶/大家電單樓層滿5000送500元；主力業種化妝品於9月9日至27日滿萬再加送400元，並推出10萬組以上獨家特惠組來應戰。為搶五倍券商機，於10月3日至17日持指定金額紙本振興券於館內消費滿3000，即可兌換「6000元振心禮金」1本，限量1萬份。

因疫情自煮時代來臨，好地方超市自9月9日起每日推出限量獨家商品：9月9日原價1200元的日本麝香葡萄全台獨家499元，10日原價380元一瓶的冷壓初榨橄欖油1000ml，全台獨家6瓶699元，11日黑豆桑天然極品頂級厚黑金醬油全台獨家買3送3。

▲大魯閣新時代購物中心周年慶即日起到10月11日展開，首度推出全檔期滿仟送佰，會員加送1000元。（圖／記者游瓊華攝）



大魯閣新時代購物中心周年慶即日起到10月11日展開，首度推出全檔期滿仟送佰，會員加送1000元，化妝品滿2000元送200元、全館滿3000元送300元，化妝品滿3800元再加贈100元，最高可加送1000元，回饋率上看16%；持大魯閣商場APP卡看電影送爆米花、空中飛梯免費玩、Roller186網美滑輪加送1小時、大魯閣保齡球館買一送一等優惠，至指定娛樂場館消費滿100元即可再加送100元購物金。此外，憑疫苗意願登記畫面或接種卡用餐，加送100元購物金。