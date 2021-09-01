台北101周年慶14%回饋攻略　昇恆昌精品滿3千現抵300

▲台北101周年慶9月開跑，與adidas第18代聯名紀念熊受矚目。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月即將進入百貨首波周年慶，台北101從9／2開跑周年慶檔期，推出最高14%回饋，要點燃消費者疫情後的精品慾，另有PRADA快閃店與adidas第18代聯名紀念熊加持，話題十足，而販售精品的昇恆昌也從9／1開跑周慶檔期，推出首七日會員消費滿3,000元現抵300元無上限累折，麗晶精品則祭出消費滿2萬元可享餐飲、飯店與禮券回饋。

▲PRADA快閃店在4樓中庭開幕。

台北101購物中心從9／2至10／18周年慶期間，推出刷101聯名卡，單筆每滿30,000元送1,800元抵用券，並與21家銀行合作，刷卡單筆每滿60,000元送3,600元抵用券。若刷台北101聯名卡，再享有每筆2%購物金點數的回饋。

而最划算的回饋莫過於101 Pay綁定聯名卡，國際精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；珠寶腕錶消費滿3萬元送1,800元抵用券，全館消費單筆分期滿5萬元，加送價值500元的2000點點數。若使用101 Pay並綁定聯名卡，再加上至線上購物STAGE@TAIPEI 101消費，依據業種最低單筆滿5,000元，就可獲得14%的最高回饋，等同打86折，適合近期要購買名品與精品消費者。

▲101門市限定版originals經典小熊玩偶，限量101隻。

昇恆昌從9／1至9／7期間，針對旗下iRich會員推出消費滿3,000元現抵300元優惠，包括國際精品、專櫃香水美妝保養品、時尚珠寶、太陽眼鏡、手錶等商品都可滿額折抵，消費滿1萬元還可再抽萬元商品抵用券；消費滿5萬以上可獲家電、2萬元現金券、iPhone等滿額禮。

▲（左）COACH ALIE SADDLE BAG，（右）TORY BURCH KIRA CHEVRON SMALL CONVERTIBLE SHOULDER BAG。

麗晶精品黃金週也在9／1開跑，消費滿2萬元贈5%的餐飲、住宿或精品禮券；消費滿5萬元回饋8%、消費滿10萬元加贈寶格麗ROSE GOLDEA玫瑰金漾沐浴乳、滿25萬元加贈STEFANO RICCI經典男性小香禮盒四入組、滿50萬元加贈寶格麗LE GEMME珠寶世家奢華香氛禮盒六件裝。而消費滿100萬元，可獲晶華酒店集團兩天一夜住宿劵。